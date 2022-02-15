Одесса. Россию велено встречать пением

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

После истерики Гончаренко в Верховной Раде — а это была реакция на голосование в Госдуме о возможном признании ЛДНР — вряд ли кто в Одессе сумеет лучше выслужиться за сахарок. «Донэцьк — цэ Украина, Луганськ — цэ Украина», — выгавкивал он столь надрывно, что на основе этого «рэпа» Comedy Club смело мог бы запилить пародию на Versus.

Ренегаты на малой родине, конечно, не добились такого фурора, но о-о-очень старались. Одесские городской и областной советы даже экстренно собрались на внеочередные сессии. «Непонятно, зачем, неизвестно, на кой…».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

А впрочем, известно — отразить агрессию Кремля.

Еще один му..озвон, избранник от «Слуги народа» Олег Филимонов зачитал обращение городского депутатского корпуса к одесситам. С интонацией из «Джентльмен-шоу» типа «Абгаша, кушать», однако на мове!

Приведу несколько цитат из этого обращения-оксюморона.

Про крест и трусы:

«Одесса — это город боевой славы, город-герой. Этот высокий статус получили наши предки… Одесса — это украинский город, неотъемлемая часть единственной суверенной независимой Украины».

Про воображаемого агрессора:

«Призываем всех одесситов сохранять моральную стойкость и здравый смысл. Наш страх — инструмент врага, и мы не имеем права вкладывать его в руки тем, кто хочет нарушить мир на нашей земле».

Про добрых самаритян:

«Просим всех, кто имеет такую возможность, поддержать отряды территориальной обороны, максимально способствовать их развитию. В то же время, граждане должны продолжать работать, не менять обычный образ жизни».

Ну а после строчки «вместе мы победим любого врага — и внешнего, и внутреннего», я сразу почувствовала себя этим самым внутренним врагом. И если бы только я!..

Депутаты областного совета собрались, чтобы зачитать тот же самый текст, но здесь не обошлось без конфуза. Дело в том, что главу фракции «Европейская Солидарность» и ближайшего друга Гончаренко Михаила Шмушковича возмутило, что в тексте нет ни единого слова о «зверствах РФ».

Он попросил дополнить обращение следующими словами:

«Россия постоянно нагнетает ситуацию, накапливая войска и технику, проводя сухопутные и морские маневры возле нашего государства. Российская власть угрожает Украине и Европе…».

Однако его поправку депутаты не поддержали. Больше того, стали высказывать откровенную крамолу — зачем, мол, нагнетать, если российские военные завершили учение близ украинских границ. А еще посмели назвать «новомодные» отряды теробороны бандформированиями! На что сразу возбух депутат с криминальным прошлым от «Батькивщины» Андрей Бабенко, недавно принявший активное участие в травле коллеги из райсовета, посмевшего сфотографироваться на фоне телевизора во время новогоднего поздравления Путина.

«Благодаря этим «бандформированиям» мы остановили русскую весну! — Заявил Бабенко. — Повторится такое же, я буду лично стоять в этом бандформировании и каждый, кто будет говорить на этих людей «бандформирование», будет знакомиться с моим кулаком. Здесь Русской весны не будет, и не будут бегать сепары, рассказывая, что они будут править нашей Одессой».

Угроза? Нет — это обычное наставление от патриота, как и полагается в Зазеркалье.

Еще в этом Зазеркалье 16 февраля — очередная дата, на которую «уже точно объявлено нападение России» — полагается праздник. День единения, «урезанный» на днях Зеленским. В честь праздника мэр Труханов поручил чиновникам обеспечить и проследить, чтобы везде к десяти утра висели государственные флаги, а в коллективах пелись гимны.

С таким, правда, выражением лица он это озвучивал, что было понятно — эх, отпуск наломали, а ведь хочется сбежать и отметить по старинке предстоящее 23 февраля…

Также в эти минуты в классные чаты из школ рассылают разнарядки:

«Рекомендуем завтра всем одеть национальную одежду и использовать национальную символику». Ведь завтра во всех классах должен пройти урок «Я — одессит, патриот Украины».

Так власти готовят город к отражению атаки врага.

Но, едрить вашу за ногу, зачем же тогда бомбоубежища к 16-му зубными щетками надраивали?!.