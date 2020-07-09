Ставленник Зеленского манит Одессу статусом второго Севастополя

09.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Одесса должна стать городом республиканского подчинения, как в свое время был Севастополь, сюда нужно перенести Конституционный суд Украины, а все роды и виды войск уже и так находятся в регионе.

Об этом в эфире местного «7 канала» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-глава Одесского облсовета Сергей Гриневецкий (чье возвращение на экран наблюдатели связывают с предстоящими выборами мэра – якобы, команда Владимира Зеленского делает ставку на Гриневецкого, чтобы сместить нынешнего градоначальника Геннадия Труханова), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы помните, был такой город Севастополь? Он и есть, в Конституции Украины он записан как город какой? Республиканского значения. Вы знаете, почему он был городом республиканского значения? Потому что там находились военно-морские силы Украины – компонента, составляющего безопасность государства. Где сейчас находятся военно-морские силы Украины, в каком городе? В городе Одессе. Это вопрос национальной безопасности.

Если было заявлено о переносе Конституционного суда, я предлагаю – перенесите Конституционный суд в Одессу. Я за свою каденцию председателя ОГА построил и разместил все суды в Одессе. И апелляционный суд, и арбитражный суд, и административные суды. Я знаю, что есть возможность перенести Конституционный суд в Одессу, и тогда это становится совершенно другой центр.

Более того: в городе Одессе и в одесском регионе сосредоточены все рода и виды войск, которые находятся в Украине. То есть, это вопросы национальной безопасности», – заявил Гриневецкий.