Одесские нацисты после акта вандализма: «Пушкина будем валить под украинские песни»

Павел Бадаев.  
08.09.2024 00:16
  (Мск) , Одесса
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Авторская колонка, Дзен, Нацизм, Одесса


Как идиот, оторвавший мухе лапки и радующийся этому достижению (еще ее можно съесть), нацисты ликуют от того, что разрушили бессловесный памятник. Вот так пришли во время комендантского часа, ночью, с кувалдами, и раздолбали барельеф с изображением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».

Впрочем, о том, что монумент доживает последние дни, мы на днях писали.

Как идиот, оторвавший мухе лапки и радующийся этому достижению (еще ее можно съесть), нацисты...

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Три дегенерата — как водится, нацист Ганул, нацист-активист Владислав Балинский (склонен на митингах кусать оппонентов) и нацист со справкой из психушки (сам рассказывал) Егор Доровских.

Сделав дело, они спокойно дождались наряд полиции, наехали на ментов «Чому нэ на мови?», в общем, глумились, как могли, попутно выкладывая в Сеть фото и видео происходящего.

Реакция общественности на этот раз оказалась неоднозначной — если в оппозиционных, запрещенных на Украине пабликах, люди предсказали Ганулу, что «он доживает последние дни» и посоветовали «ходить и оглядываться», то среди «побратымов» произошел раскол. Часть, конечно, возрадовалась. А часть настойчиво интересуется у всех троих «Почему не в окопе?», тем более что даже справка из психушки или отсутствие одного глаза, как у Ганула, для могилизации не помеха.

Реакции со стороны городских властей не было — формально это они должны были снести «коммунистические символы», но волокитили позорную процедуру до последнего. Больше того, коммунальщики повезли части барельефа не на свалку, а на хранение. Что дико возмутило местного «фариона» нациста-историка Александра Музычко:

«Символично, как бережно забирали неразбитые элементы с Лениным с площади, которая жаль, но еще называется 10 Апреля [День освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков], а должна быть уже переименована в наше украинское по смыслу название. Приберегут своего Ленина «до лучших времен», «пока наши не придут». Уложат у останков Екатерины, — истек желчью дегенерат и пригрозил. — Идолы Пушкина, Воронцова, Бабеля будут убраны не ночью, а под «кобзарські співи», патриотические украинские песни, среди бела дня. Пушкина следует валить днем, под праздничные марши. Это будут настоящие праздники настоящей деколонизации. Все московитское, особенно сраный русский язык — прочь из Одессы! Все будет настоящая Украина!».

Пока все, в общем, и идет по его заветам…

А что до «декоммунизаторов» с кувалдами, то на них были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство. Это штраф от 51 до 119 грн. (от 1 до 3 у. е.). Ну а что, менты же сами боятся — ведь одноглазый, и который со справкой — они же вооружены, они патриоты, им можно.

Для справки. Если гражданин — который не патриот, без пистолета и кувалды — выйдет в комендантский час на улицу, предположим, выгулять собачку, которой невмоготу, то тут же будет могилизирован без права переписки, как говорится. Так выглядит обыкновенный нацизм.

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