«Одесские полицейские здоровались за руку с нацистами и шутили» – чешский журналист

04.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Репортер из Чехии, снимавший годовщину 2 мая в Одессе, вспомнил, как на него нападали украинские радикалы, а пришедшие на акцию одесситы боялись попасть в объектив его камеры.

Об этом журналист «Raptor TV» Роберт Жак рассказал в эфире YouTube-канала «Первый казацкий», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такое было первый раз в моей жизни. 2 мая 2019 года я был в Одессе на Куликовом поле. И много людей, с кем я хотел пообщаться, сказали, что они не хотят, чтобы их лица попали на видео, не хотят, чтобы фиксировался разговор. Мне сразу стало понятно, что там нехорошая ситуация, и те люди, что против националистов – они боятся», – поделился он воспоминаниями.

Также, по словам Жака, радикалы начали нападать на него, и смотревшие трансляцию соотечественники из Чехии стали просить его покинуть опасное место. При этом он отметил, что присутствовавшие на мероприятии полицейские шутили вместе с националистами и здоровались с ними за руку.

«Я заметил, что у них кооперация, и если бы произошел инцидент, они, возможно, просто бы отвернулись, – заметил чех. – Я посмотрел, какова реальная жизнь некоторых журналистов на Украине».

Тем временем в Одессе неонацисты сорвали со здания на улице Новосельского, последний барельеф маршалу Жукову, установленный в память о том, что в этом здании после войны находился Штаб округа, который возглавлял полководец.