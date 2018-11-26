Одесские свидомиты поддержали своих моряков пением и матерными кричалками

27.11.2018, Одесса, Владимир Гладков

Под стенами здания Южного оперативного командования в Одессе состоялся митинг местных националистов, выразивших свою поддержку задержанным в Керченском проливе украинским военным морякам, пытавшихся прорваться в Азовское море черех территориальные воды РФ.

Об этом сообщают местные издания, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сегодня собрались здесь, чтобы поддержать одесских моряков. То, что делает Российская Федерация – это возмутительно. Они плюют на нормы международного права, мы будем бороться за каждого нашего украинца. Мы боремся не только в медийном пространстве, чтобы мировое сообщество узнало о том беззаконии, которое творит Российская Федерация, но также на международной арене дипломатическим путем», – заявила волонтер Валентина Шульц.

При этом в ходе митинга «активисты» хором исполнили гимн Украины, после чего принялись скандировать кричалки «Слава Украине – героям слава», «Слава нации – смерть врагам», «Украина превыше всего», а также «Путин – х**ло!».

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что украинские националисты атаковали Генконсульство РФ в Одессе, забросав его территорию дымовыми шашками и петардами.