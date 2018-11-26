26.11.2018, Одесса, Анастасия Самойлова
 
Д.Б., Одесса, Политика, Украина
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В Одессе – шабаш под генконсульством России

У здания генерального консульства РФ в Одессе прошла акция украинских националистов, обидевшихся на Москву за захват боевых единиц ВМСУ, пытавшихся прорваться через Керченский пролив.

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Уже ночью к диппредставительству была стянуты силы полиции и автозаки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

К 11 утра возле консульства появилось около 200 радикалов из «Свободы», «Правого сектора», «Нацкорпуса» и т.п., которые начали скандировать лозунги «Слава Украине» и «Слава Нации – смерть врагам!».

После чего они повесили на двери флаг Украины, залепили ограду консульства наклейками, а также начали забрасывать территорию консульства дымовыми пакетами и петардами.

Правоохранители активных действий по охране диппредставительства не предпринимали.

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