19.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Одесса, Политика, Политические убийства, Украина
Просмотров:

Одесский чиновник назвал 2 мая «победой во имя великой Украины»


2 мая 2014 года в Одессе во время массового убийства людей в Доме профсоюзов украинские «патриоты» одержали победу над «пророссийским элементом».

Об этом в эфире местного 7 канала заявил заместитель главы Одесской Областной государственной администрации Виталий Свичинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам чиновника, убийство 42 человек позволило сохранить Одессу в составе «великой Украины».

«Давайте мы 2 мая не будем трогать? Я считаю, что в этот день в Одессе, в нашем городе, была победа Украины над пророссийским элементом. Более того, над теми коллаборантами, которые хотели отделить наш город и нашу область от нашей великой и сильной страны. И мы в этой битве победили. И я эту позицию всегда обозначаю», – заявил Свичинский.

Напомним, ранее экс-спикер Верховной рады, а ныне депутат от «Европейской солидарности», националист Андрей Парубий признался, что участвовал в подавлении пророссийских сил в каждом городе Юго-Востока в 2014-м, в том числе и 2 мая в Одессе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть