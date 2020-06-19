Одесский чиновник назвал 2 мая «победой во имя великой Украины»

19.06.2020, Киев, Максим Карпенко

2 мая 2014 года в Одессе во время массового убийства людей в Доме профсоюзов украинские «патриоты» одержали победу над «пророссийским элементом».

Об этом в эфире местного 7 канала заявил заместитель главы Одесской Областной государственной администрации Виталий Свичинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, убийство 42 человек позволило сохранить Одессу в составе «великой Украины».

«Давайте мы 2 мая не будем трогать? Я считаю, что в этот день в Одессе, в нашем городе, была победа Украины над пророссийским элементом. Более того, над теми коллаборантами, которые хотели отделить наш город и нашу область от нашей великой и сильной страны. И мы в этой битве победили. И я эту позицию всегда обозначаю», – заявил Свичинский.

Напомним, ранее экс-спикер Верховной рады, а ныне депутат от «Европейской солидарности», националист Андрей Парубий признался, что участвовал в подавлении пророссийских сил в каждом городе Юго-Востока в 2014-м, в том числе и 2 мая в Одессе.