Одесский перевёртыш Гончаренко сравнил Георгиевскую ленту со свастикой

03.03.2019, Киев, Владимир Гладков

В эфире телеканала «ZIK» депутату Алексею Гончаренко от «Блока Порошенко», прославившемуся в качестве яркого образца политической проституции, пришлось оправдываться за то, что, будучи членом Партии регионов, он часто носил Георгиевскую ленту, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко, сам ранее возглавлявший охрану Виктора Ющенко во времена «оранжевой революции», укорил Гончаренко в смене лозунгов.

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«Я никогда не называл эту ленточку «колорадской» – это раз. Два – я ходил с этой ленточкой с гордостью до того момента, как под этой ленточкой не стали убивать украинцев. Если для вас это стало символом, это ваши проблемы», – отмахнулся Гончаренко.

«Не клей ярлыки! У меня орденов больше», – ответил Червоненко.

«Символ имеет значение с тем, что под ним происходило. Когда-то и свастика была абсолютно нормальным символом «движения солнца», а когда под ней стали убивать миллионы людей, ни один нормальный человек её на себя не наденет и не будет с ней ходить. То же самое произошло и с Георгиевской ленточкой – вот и всё», – продолжил Гончаренко.

«Я понял, что в те времена, когда господин Алексей митинговал против перевода на украинский язык фильмов, то он ещё не знал, что под этим (русским – ред.) языком будут убивать», – поддел Гончаренко украинский журналист Владимир Бойко.

О том, что инициировавший дискуссию Червоненко также был соратником Ющенко, что во время президентства навязывал Украине бандеровщину, в студии предпочли не упоминать.