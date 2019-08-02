Одесский полицай по заветам Зеленского объявил жителей Донбасса безнадежными «зомби»

02.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Контент международного русскоязычного телеканала, который анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, вряд ли переубедит жителей Донбасса.

Об этом в эфире одесского телеканала «7 канал» заявил экс-советник начальника Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У промытых, зомбированных людей правда не зайдёт. Поймите, я занимался правоохранительными органами, я понимаю, к сожалению, нет. Да, это признак современного мира, современных технологий. Очень большой уровень интеллекта между разными аудиториями, и та аудитория, которая способна сделать, когда её скажут правду, правильный вывод, она уже его сделала. Это не наша аудитория. Наша аудитория – миллионный зомбированный анклав, к которому этот контент зайдёт легко», – подчеркнул Форостяк.

Руководитель общественной организации «Культурная столица» Владислав Станков обратил внимание также на то, что на юге Одесской области люди смотрят российские телеканалы, что напрямую сказалось на их голосовании во время выборов в стране.

«Допустим, всем известно, что на юге Одесской области пророссийские настроения сильнее, чем в центре и на севере Одесской области. Это, соответственно, видно по голосованию за тот или иной политический проект. Почему? Я занимался этим вопросом и узнал, что там практически нет украинских каналов, а большая часть населения смотрит российские телеканалы по спутникам. И это тонкие, маленькие моменты, которые нужно уже сейчас решать», – рассказал Станков.

Напомним, как ранее сообщал «ПолитНавигатор», экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что русским Украины нужно оставить возможность использовать свой родной язык для обработки их «правильной идеологией» в эфире нового телеканала.