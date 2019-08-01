01.08.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Культура, Общество, Политика, Россия, СМИ, Украина
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У Зеленского решили содрать с населения деньги на антироссийский телеканал

Создание международного русскоязычного телеканала должны оплатить украинские частники, потому что у Киева, как всегда, не хватает денег.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил советник президента по политическим вопросам Никита Потураев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы в любом случае не возлагал все затраты (на русскоязычный телеканал иностранного вещания – прим. ред.) на государство, потому что оно не потянет. У нас есть обязательства по общественному телевидению и радиовещанию, и я бы считал создание канала иностранного вещания делом всех, в том числе и приватного и общественного медиа.

У нас нет столько денег, сколько есть у россиян, чтобы создать много каналов, поэтому надо сделать хотя-бы один», – добавил он, тем самым косвенно признав, что «цеЕвропа» гораздо беднее «отсталой» России.

Напомним, ранее экс-нардеп Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров заявлял, что создание подобного телеканала является для Владимира Зеленского и его команды не более чем схемой для воровства бюджетных средств.

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