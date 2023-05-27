Одесский судья, до войны приговаривающий преступников к чтению Толстого, дал пожизненное «изменнику родины»

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Быть может, читатели помнят одесского судью Александра Гарского, который присуждал мелким воришкам не сроки, а принудительное чтение Толстого и Достоевского, опираясь в своих решениях на доводы известного русского юриста, судью, действительного тайного советника и члена Государственного совета Российской империи (1907—1917) Анатолия Кони. Приговоры Гарского напоминали не карательные вердикты, а философские трактаты. За свой гуманизм он полюбился журналистам на всем постсоветском пространстве — еще бы, такое человеколюбие, тем более в фашистской, напрочь русофобской Украине.

Оказалось, ничто не вечно под Луной.

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На днях украинские СМИ дружно сообщили: бывшего одесского милиционера Антона Мысика, задержанного СБУ год назад «за передачу российским спецслужбам информации о перемещениях украинской военной техники», приговорили… к пожизненному заключению. В шоке были даже представители прокуратуры, просившие 15 лет тюрьмы. Только мало кто обратил внимание на личность столь жестокого судьи. Читаем: приговор вынес гуманист Александр Гарский.

Он признал Мысика виновным в государственной измене и переходе на сторону врага в условиях войны, а также в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, боеприпасов и оружия. Мысик, надо сказать, «вину» признал. А, выступая с последним словом, заявил:

«Меня задержали слишком рано, поэтому я не успел сделать всего возможного, чтобы приблизить победу сил добра в лице российских войск над силами зла».

И в данном случае, вынося решение, Гарский тоже пофилософствовал, процитировав Гамлета:

«Ведь он неуязвим, как пар, и наши удары бесполезны, хуже злых насмешек».

Далее несколько выдержек из приговора без комментариев:

«Проникнувшись идеями «спасения» Украины с помощью российских войск и военного вторжения, обвиняемый стал слепым средством спецслужб российской федерации (судьи на Украине теперь название страны Россия также пишут с маленькой буквы, чтобы соответствовать бандеровскому угару, раздутому в СМИ. Аналогичное написание мы видели и в приговоре Яну Таксюру, – прим. ред.) в разрушении и уничтожении самостоятельной государственности Украины. Его мировоззрение и понимание исторических событий очень похожи на три основных лозунга Партии в романе Джорджа Оруэлла «1984»: «Война — это мир; Свобода — это рабство; Незнание — это сила».

«Антиукраинские взгляды, которые по своему содержанию являются более угрожающими для государства Украины, чем любое умышленное убийство, которое, как известно, является тяжелым преступлением против жизни и здоровья человека».

«Способность его умело мыслить, используя свое образование, умения и прошлую работу в милиции, создают для национальной безопасности значительные риски в проведении подрывной деятельности в пользу главного врага Украины – Российской федерации. Деятельность, которую он способен реализовывать на территории нашего государства, очевидно, способна наносить существенный вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины. Переход на сторону врага в условиях военного положения показывает максимальный уровень опасности этого лица и возможность воплощать угрожающие сценарии по подрывной деятельности в любых сферах жизни Украины. Такое мнение суда подтверждается отсутствием раскаяния обвиняемого в своих действиях и наличия намерения дальнейшей поддержки Российской федерации».

Да, может быть, столь суровое наказание откликнется впоследствии бывшему одесскому милиционеру обменом, если он выживет в тюрьме.

А что касается гуманиста Гарского, то интересно, как ему спится по ночам? Не тревожат ли нехорошие мысли? И почему патриоты до сих пор не требуют его ареста и пожизненного заключения за Толстого, Достоевского и действительного тайного советника Российской империи Кони, которого Гарский цитировал в приговорах?