Одесский телеканал засыпали звонками противники Майдана

23.11.2018, Одесса, Владимир Гладков

Студию одесского «7 канала» атаковали телефонными звонками возмущенные одесситы, назвавшие Майдан захватом власти и госпереворотом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



«Революцию не Россия делала, а делали эти все «порошенки». Они захватили власть, и не делали для людей хорошее, а делали и делают хорошо по настоящее время себе. Как он (Порошенко – прим. ред.) может быть президентом, когда все его сбережения за границей?», – заявил позвонивший в студию мужчина.

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После этого ведущий ток-шоу «Прожектор» Евгений Солтан перебил респондента, заявив о том, что «мы отошли от темы», и, под одобрительный взгляд гостя в вышиванке попросил телезрителей «быть более лаконичными». Однако после в студию поступил ещё один звонок, в котором снова прозвучали отнюдь не хвалебные дифирамбы Майдану.

«Как готовился так называемый Майдан? Та же спецподготовка, что в Югославии была, так же готовили их. Палатки и всё остальное было подготовлено заранее, всё было готово для переворота. Никакого Майдана именно как революции не было. Была попытка переворота чистейшей воды… Там стреляли для провокации свои же – те, кто сейчас находится у власти. И я вас спрашиваю: к чему привёл Майдан?», – высказал своё мнение телезритель.

При этом Евгений Солтан и в этот раз отключил звук и перебил звонившего, не позволив неудобным словам прозвучать в студии. Но и третий звонок также оказался не совсем удобным для ведущего и его гостей.

«Меня зовут Людмила Владимировна. И я хотела в нашей студии, уважаемые, кое-что сказать. Наша Украина с 1991 года – это была богатейшая республика, с великолепным климатом, с богатейшей землёй, народ-труженик. И что мы имеем через 27 лет? Заводы все под металлолом – Путин виноват. Пароходство сожрали – рука Кремля. Дождь пошёл, снег пошёл – опять-таки происки Москвы. А может быть, на самом деле, иначе посмотреть на всё это? Может быть, это вина нашего руководства, начиная от Кравчука и так далее. Как вы считаете? Я хочу услышать ваше мнение», – сказала она.

Однако ведущий задал встречный вопрос: «кто ведёт войну на востоке Украины?», на что Людмила обвинила в развязывании войны украинское руководство.

«И войны бы не было, если бы умные люди, настоящие, которые имеют совесть, были у власти 27 лет. И Крым бы не профукали. Это всё – дело наших «умников», которые наверху, начиная от Кучмы и Кравчука», – резюмировала телезрительница.