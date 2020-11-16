Одесский торгаш-майданщик пробил очередное дно, попиарившись на Герое Советского Союза

16.11.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Я немало в жизни повидала. Живя аккурат напротив сгоревшего Дома профсоюзов и проходя мимо него каждый день, наверное, даже все. Но тут случайно натолкнулась в Фейсбуке на пост одесского ресторатора Саввы Либкина, майданщика, рупора кровавого переворота 2014 года под маркой «победы цивилизации над дремучим совком», владельца сети ресторанов, неизменно привечающего в своих заведениях Зеленского, когда тот наведывается в Одессу, и вообще друга всех людей «с хорошими лицами».

Конкретно я увидела гневный пост о том, как нынешняя власть, «имитируя борьбу с коронавирусом», щемит его ресторанный бизнес.

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Собственно, вся эта торгаш-тусовка митингует давно, с начала введения карантина. И я уже писала, что сочувствия среди населении в данной ситуации можно будет найти только в одном случае — если закроют столовые для малоимущих, а благотворительные организации перестанут давать бесплатные обеды бездомным. А на то, что у какого-то Либкина устрицы тухнут, причем из-за им же вы выбранной власти, народу в условиях нищеты, извините, насрать.

Тем не менее, он пишет, что «в стране продолжается cпецоперация по убийству малого бизнеса. Операция проходит в два этапа. Сначала ампутировали одну руку. Теперь отрезают другую. Без анестезии». Но чем этот Либкин иллюстрирует свой пост?!

Взгляните на фотографию. На ней с ампутированными конечностями изображена ветеран войны, Герой Советского союза, награжденная орденом Красной Звезды Зинаида Туснолобова-Марченко. Человек-легенда. Человек — символ всего того, что эти либкины осквернили, обгадили, декоммунизировали и сплясали на памяти настоящих героев в угоду «их бизнесу».

Понимаю, что чего-то в этой жизни можно не знать, тем более из области ненавистных тем, как то советское прошлое у либкиных. Однако история Зины Туснолобовой настолько героическая и одновременно с тем жуткая, что давным-давно облетела все социальные сети, телеканалы, вообще все (Либкин, хотя бы на Википедии почитай)!

Зинаида ушла на фронт добровольцем, как медсестра, в июле 42-го. Ей было 22 года. В первых же двух боях девушка вынесла из-под огня 42 раненых и уничтожила 11 фашистов. За что ее и наградили орденом Красной Звезды. За восемь месяцев боев на Воронежском фронте она вынесла с линии огня 123 раненых солдат и офицеров.

А в 43-м, когда на ее глазах погиб командир, она выбралась из траншеи и поползла к нему. Но разрывная пуля перебила ей обе ноги. В таком состоянии ее и нашли немцы и принялись добивать. Думали, что добили, но… Через несколько дней в диком холоде девушку обнаружили наши разведчики и буквально выбили ее тело финками из замерзшего кровавого куска льда. Десять дней врачи боролись за жизнь Зины, но обмороженные руки и ноги спасти не удалось — началась гангрена. В итоге эта девочка перенесла восемь операций, во время которых ей ампутировали все конечности.

И я даже не знаю, кто не рыдал над письмом Зины своему жениху, вернувшемуся с фронта: «Милый мой, дорогой Иосиф! Прости меня за такое письмо, но я не могу больше молчать. Я должна сообщить тебе только правду… Я пострадала на фронте. У меня нет рук и ног. Я не хочу быть для тебя обузой. Забудь меня. Прощай. Твоя Зина».

Но Иосиф приехал к своей Зине, и они поженились.

Жизнь Зины Туснолобовой настолько интересна, трагична и легендарна, что не пересказать — загуглите, кто не знает, не пожалеете. И про Либкина можете загуглить — о запредельных ценах в его ресторанах и просроченной жрачке…

Конченный…

Поэтому я всегда говорю, что почему-то наши — это наши, а те, кто «с хорошими лицами», так непременно ублюдки без мозгов, чести, совести и хоть чего-то святого. Хотя бы для видимости. Но нет этого и не будет. Просто мразь.

И страна такая же — страна победившей мрази.

Плохо кончит.

Либкин и певец двух майданов Вячеслав Вакарчук.