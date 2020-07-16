«Ой! Вань! Смотри, какие клоуны!»: Митинг барыг в Одессе

16.07.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Бедный Дюк — памятник ему опять осадили «лучшие люди города». На этот раз митинг устроили «несчастные» рестораторы со своей дворней, а заодно гости Одессы. Организаторы пикета — те самые торгаши с хорошими лицами, которые думали, что разовая вагонетка с просроченной селедкой и трубочками для коктейлей, направленная в качестве благотворительного жеста карателям АТО, раз и навсегда решит их проблемы. С собой они принесли стулья — смотрите, мол, у нас пусто, как на этих седушках! Ой, вэй!

Дело в том, что из-за коронавирусного карантина Кабмин запретил ночным клубам, ресторанам и прочим увеселительным заведениям работать после 23.00.

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Как возмутился один из активистов — внимание! — майдана, а заодно ресторатор Савва Либкин, «как будто вирус в 22.59 спит, а в 23.00 просыпается». Ассоциативный ряд можно продолжить: как будто вирус дремлет до порога супермаркета, и тут же начинает свирепствовать за порогом, как будто если выхватить у бабушки корзину с покупками с воплями «Без маски не обслуживаем!», а потом распихать отобранные продукты обратно по полкам, это как-то улучшит работу адронного коллайдера (или ухудшит)… Да, карантинная шизофрения порядком поднадоела людям, но смею предположить, что не только в Одессе и Украине, а во всем мире. Считаю ли я закрытие ночных заведений маразмом? Считаю (хотя без их грохота спать гораздо лучше). И, тем не менее, участники митинга для меня все равно клоуны. Но почему? Ведь сейчас мне возразят минимум по трем позициям.

Поясняю.

1.«Масса людей потеряет работу». Соглашусь. Только работу масса людей потеряла не вчера и не из-за карантина, а в 2014 году после «революции гидности», которой подпевали саввы либкины и такие же владельцы пищевых обдираловок, что собрались на пикет. И не вчера, а шесть лет назад люди ушли в такси, в обслугу, в нищенство и на тот свет — в том числе, благодаря означенным певунам майдана, вдруг возомнившим, что массовый турист из Евросоюза обеспечит им пожизненную кассу. Но, надо же — никогда такого не было, и вот опять: своими действиями пособники госпереворота не только пустили по миру сограждан, но и уничтожили собственный бизнес. А потерявши голову, как известно, по волосам не плачут.

2.«Мы зависим от налогов, которые рестораторы платят». Э-э-э, нет, ребята — не путайте планету Плюк с благополучной Швейцарией — это там зависят. А, живя на Украине, в Одессе, я напрочь не просматриваю причинно-следственной связи. От того, что какой-то спекулянт продаст свою бурду в тридцать раз дороже, я не стану меньше платить за газ, меня не перестанут обдирать в школе, не подрихтуют обвалившуюся в подъезде ступеньку и даже ватную палочку с каплей йода бесплатно в травмпункте не выдадут. Так что не надо упорно впихивать невпихуемое, другими словами, натягивать нормы цивилизованного государства на пепелище с жовто-блакытным флажком.

3.«Страдает туристический имидж Одессы». Опять двадцать пять — опять приведу географический пример: мы не в Монако. Вот если там какая-нибудь королева Испании Летисия припрется в ресторан, чтобы показать очередной бриллиант, а ей вдруг «А ну, маску одела! А где бахилы?! Так, через пять минут — на воздух, у нас карантин», то, может, это и ударит по туристической привлекательности княжества. Но в стране, где владельцы забегаловок один за другим отказываются от русского языка в меню, а «эуропейские» туристы из Жолквы не тусят в ночных клубах, а моются в море с мылом, повредить имиджу уже невозможно. Или вас действительно ничего не смущает в связке «проститутка — репутация»?

Смотреть на этих дурачков со стульями, на этих барменов и бариста, было противно. Хотя бы потому, что своими действиями они затролливают по-настоящему серьезную тему — как правительство Украины оправдывает карантином геноцид населения. Не понимаю, почему никто до сих пор не устроил митинг против беспредела, творящегося сейчас в системе здравоохранения? Или вы не знаете, что ургентных больных, которых нужно срочно оперировать, а также инфарктников и инсультников, когда для их спасения дорога каждая минута, «скорые» везут не в профильные медучреждения, а сначала «на карантин» типа, в инфекционные больницы? Причем просто так, для галочки, ведь ни тестов на коронавирус, ни денег на эти тесты, ни времени у умирающих, например, от кровотечения нет.

То есть государство под шумок ведет какую-то свою Книгу мертвых, ставя напротив фамилии крестик. А в областях еще хуже! Там ведь и инфекционок нет, поэтому инсультников с инфарктниками или не забирают, или отправляют домой через несколько дней. Умирать. Но по этому поводу не наблюдается почему-то митингов…

Однако на таком контрасте, конечно же, я буду против идиотии карантина в медицине, и мне совершенно наплевать на карантин в далекой от меня среде барыг. Тут даже если очень захочешь, но не пожалеешь Савву Либкина, засовывающего в компот сморщенный сухофрукт, чтобы продать его по цене красной икры и именно после 23.00. И посетителя ночного клуба мне не жаль, бедненького, которому какое-то время придется не давиться фисташкой на стриптизе. Или организаторы шапито возле Дюка о пире во время чумы ничего не слышали?

А вот местным СМИ неплохо было бы определиться — кого конкретно они имеют в виду под митингующими? Ведь фраза «работники ночных клубов и общепита» звучит как старое задорновское «Поршем об осину». Столовки работают, пекарни, кафе тоже — да все работает, все открыто! Шла недавно мимо бесплатной столовой для пенсионеров — и она открыта. Закрыли бы, сама бы стала на стороне митингующих. Потому что это действительно людям нужно. И это действительно общепит. А ночные клубы, простите, тут каким боком? Но, кстати, если уж распекаться и о них, то, повторюсь, у внутреннего туриста, во-первых, на клубы нет денег, а во-вторых, для посещения отсутствует мотивация. Ведь Лободу и прочую лабуду патриоты давно изгнали с клубных и концертных площадок «та щоб було». И на карантин, будь он неладен, пенять нечего.

Хотя, уверена, кто-то обязательно скажет — Одесса, мол, как всегда, интересы торгашей на первом месте. Да? Тогда объясните мне, почему митингующие держали в руках плакаты «Мы приехали не за комендантским часом»?

Тю, так с этого и надо было начинать! Опять приехали, опять подзаработать, опять в Одессу, опять мимо Стрыя и Гадяча. И даже мимо Львова, в котором ведь никто не мешает вырыть море… Вот только одесситов сюда не надо подмешивать — одесситам не в ночном клубе всю ночь скакать и не компоты за половину зарплаты дегустировать, а на работу вставать — утром рано. А политические проститутки за что боролись, на то напоролись — не жаль.