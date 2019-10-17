Одесский убийца Стерненко стал причиной перепалки журналиста с экс-министром

17.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Журналист Bihus.info вступил в спор с экс-министром юстиции Еленой Лукаш из-за того, что она назвала убийцей экс-главу одесской ячейки «Правого сектора» Сергея Стерненко, фигуранта дела об убийстве. Обсуждение произошло после ее допроса в Генпрокуратуре, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Запись перепалки Лукаш и журналиста опубликовала в соцсети киевская журналистка Антонина Белоглазова.



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Журналист спросил Лукаш, как она может называть Стерненко убийцей, если есть презумпция невиновности.

«Я не говорю, что он преступник», – ответила она. Журналист напомнил, что экс-министр сказала, что Стерненко – убийца.

«Убийца – это литературное слово, означающее человека, который убил. Факт убийства Стерненко, гражданина Украины, десантника Ивана Кузнецова, отца и мужа, пятью ножевыми ударами подтвержден… Вообще не нуждается в доказывании! Человек был убит пятью…», – начала объяснять Лукаш, но журналист прервал ее.

Он спросил, знакома ли экс-министр с материалами уголовного производства.

«Вы мне что, пытаетесь оппонировать? А вы кто?», – спросила Лукаш и посмотрела на микрофон журналиста. Тот назвал свое издание и продолжил: «Я пытаюсь вас понять, чем оперируете».

«Вы немного мешаете. Давайте в следующий раз с вами пообщаемся. Никогда вас устроит?», – сказала Лукаш.

Журналист снова попросил дать ответ на вопрос о Стерненко.

«Давайте попробуйте его сформулировать еще раз не так агрессивно. Почему я сказала убийца? Потому что лицо, убившее другое лицо, является убийцей. Мне известны материалы экспертиз. Это открытые источники, они опубликованы – попробуйте погуглить: пол — палец – потолок – гугл – поиск – Стерненко – убийца — пять ударов ножа — экспертиза. Попробуйте, вы обязательно найдете», – отметила Лукаш.

После этого экс-министр попросила журналиста не перебивать ее.