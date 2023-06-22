Одесский военком обновляет автопарк и скупает недвижимость на знаменитом курорте
На Украине не утихает скандал вокруг одесского военкома Евгения Борисова, у родственников которого обнаружили дорогущую недвижимость в Испании.
Сам Борисов утверждал, что не в курсе, владеет ли его семья недвижимостью в Испании.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
Но антироссийское пропагандистское интернет-издание «Украинская правда» побывал в испанском курортном городке Марбелья и убедилось, что, согласно выпискам из реестра на семье Борисова числится и вилла стоимостью в несколько миллионов долларов, и офисное помещение.
Кроме того, возле имения одесского военкома журналисты увидели электрический мерседес В класса 2022 года.
«Стоимость такой машины стартует от 100 тысяч долларов. Зарегистрировано авто как и вилла на мать Борисова», – уточняет «УП».
Кроме того, у одесского военкома уже в этом году появился еще один новый внедорожник Toyota Land Cruiser 2023 года, зарегистрированный на его тещу.
Офисное помещение жены Борисова в центре Марбельи.
«Авто стоимостью около 100 тысяч долларов – это уже третье авто которое появилось в собственности семьи одесского военного комиссара за время большой войны. Общая стоимость такого автопарка составляет около полумиллиона долларов», – уточняет издание.
При этом Борисов, который работает военкомом с 1996 года, сначала уверял, что его семья ничем в Испании не владеет, а после слов о выписках из местного реестра заявил, что его жена занимается там розничной торговлей и он не «влезает» в эти дела.
Кроме того, он якобы не в курсе, приобрели ли его родные недвижимость на испанском побережье. По его словам, жена должна была рассказать ему об этом позже, а сейчас занимается документацией.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.