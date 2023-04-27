В Испанию на «мерседесе»: «Светлый путь» военкома-садиста, отвечающего за могилизацию Одессы

Три месяца назад, рассказывая о зверствах одесских военкомов и их идейного вдохновителя, главного военного комиссара Одесской области Евгения Борисова, я посоветовал запастись попкорном всем, следящим за «светлым путем» этой «героической личности». Жалобы избитых и покалеченных во время вручения повесток людей ничего, конечно, не дали. И не дадут, потому что мнение «ватного мяса», тем более не имеющего возможности откупиться, никого не интересует. Однако жестокость Борисова достигла таких пределов, что из Одессы сбежали даже убежденные бойцы теробороны, а местные активисты-нацисты, сносящие памятники, но не желающие на настоящую войну, объявили ему войну словесную:

«Все должны знать этого негодяя в лицо. Именно он ответственен за проваленную мобилизацию и за жесткие раздачи повесток в Одессе. Борисов ни одного дня не был на фронте, но каким-то образом получил орден Богдана Хмельницкого III степени в апреле 2022 года, во время полномасштабной войны. Такие негодяи порочат награду максимально. Важно отметить, что Одесская область лидер среди «белых» военных билетов, цена такого удовольствия 5000$», — разразился в соцсетях «смотрящий за Одессой» нацист Демьян Ганул.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Попкорн в результате пригодился — на днях уже все узнали, на какие суммы Борисов наторговал «белыми билетами».

Согласно информации реестра транспортных средств Украины, Борисов во время действия военного положения завез из-за границы в качестве гуманитарного груза транспортное средство премиум-класса Mercedes Benz G63 AMG 2022 года выпуска, черного цвета, государственный номер ВН 1111 PC. И зарегистрировал его по адресу: Одесса, ул. Заньковецкой, 7/7, где расположены районный (Малиновский) и областной военкоматы. То есть по месту работы. Может, для военных нужд он машинку премиум-класса завез, для решения судеб родины, чтобы его цепные псы не в «скорых» по городу катались, охотясь за людьми, а на респектабельном «мерседесе»? Тем более это ж гуманитарка…

Но нет. Так как оформил военком «гуманитарку» на свою жену, как следует из того же транспортного реестра.

«А через два дня после госрегистрации, 17.11.2022 г., транспортное средство пересекло государственную границу Украины через пропускной пункт Краковец (Польша), за рулем находился гражданин Украины Дудко Игорь, 21.06.1985 г.р. В настоящее время указанный автомобиль находится за границей в Королевстве Испания, по адресу: 5, Av. Playas del Duque, 2, 29660 Marbella, Малага», — сообщил в Телеграм бывший украинский нардеп и экс-боевик «Азова» Игорь Мосийчук.

А почему Испания, спросите вы? Ну, это уже совсем просто. Потому что по указанному адресу проживает супруга военкома, о чем, стараниями все того же Мосийчука и его «побратымов», раструбили СМИ. Кстати, ей на «белых билетах» он наколядовал на внедорожник Mercedes G63 AMG стоимостью более 200 тысяч долларов. И он тоже был оформлен как гуманитарная помощь. А мать военкома чудным образом купила в Испании виллу почти за четыре миллиона евро на участке в 1,5 тысячи кв. м. Все там же, в Марбелье, и все в том же 2022 году, когда подчиненные Борисова устраивали на улицах кровавую мясорубку, затаскивая людей в военкоматы, пропаганда вещала о долге каждого украинца, возможной мобилизации женщин, нищие матери получали похоронки, а Борисов получал орден Богдана Хмельницкого.

Моральную сторону вопроса я опущу — в этой истории ее не может быть в принципе. И обличают Борисова такие же садисты-нацисты. И ордена с дипломами ему вручают такие же садисты-нацисты. Умирают только те, кто не хочет идти на войну…

К слову, в последние дни по упомянутому адресу Заньковецкой 7/7, где значится «автопарк» военкома-садиста и находятся два военкомата, вспыхивают скандалы за скандалом — матери и жены незаконно удерживаемых, как они утверждают, мужчин, постоянно вызывают полицию, требуют отпустить пленников, цитируя конституцию и недоумевая: почему на врученных в качестве повесток филькиных грамотах нет ни подписей, ни печатей?

Успехом протестные акции, понятное дело, не кончаются. А что до отсутствия правовых подписей, то, видно, не нужны они Борисову: отправка на фронт для него — мера карательная, для тех, кто нищий, и за «белые билеты» отказывается платить принципиально или не может. Какие уж тут подписи, законность, конституция? Просто бизнес и ничего украино-патриотичного, простите, личного.

Вот только почему так происходит, и Киев все устраивает, несмотря даже на действительно провальную мобилизацию в Одессе (планов-то по отправке на убой Борисов все равно не сдает)?

Вот как на этот вопрос отвечает паблик «Типичная Одесса»:

«Сын Борисова — начальник отдела «К» СБУ в Одесской области. Это крышевание всей контрабанды, трафик наркотиков и оружия, подпольные производства и т. д. Сын возит в Киев ежемесячно не чемоданы, а багажники денег. И такая мелочь, как папа коррупционер — это просто детские мелкие шалости. Мелочь. Ерунда. Никто даже не потревожит семью курочки, несущей бриллиантовые яйца».

…Знаете, во время очередной потасовки под областным военкоматом женщина просила отпустить сына, и некий безвестный военный, охраняющий объект, ответил: «А почему я должен воевать, а он нет?». На что она сказала, что нам надо всем объединиться против беспредела власти и не участвовать в этой войне — «пусть Зеленский воюет».

Она права, скажет любой здравомыслящий человек. Только сейчас эта женщина задержана СБУ. Война при капитализме, когда человеческая жизнь — это чей-то бизнес, от военкома до эсбэушного опера, это страшно.