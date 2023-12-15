Одесский военком: Спокойно! Призывников похищаем и избиваем с ведома руководства

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Пока следователи ГБР с лупами обнюхивают испанскую виллу бывшего одесского военкома Евгения Борисова, изображая из себя агентов Скалли и Малдера, его преемник Александр Охрименко окучивает толерантностью и гуманизмом журналистов.

Полковник Охрименко действительно обещал, что с его приходом наследие Борисова в виде робин-гудства — забирать повестки у богатых и отдавать их бедным — испарится. Прекратится и особая звериная жестокость по отношению к мобилизованным, и мультимиллионные состояния уволенных одесских военкомов канут в Лету.

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Однако Борисов, обвиняемый сразу по четырем статьям УК и лопочущий про «инфаркт микарда – вот такой рубец», томится в СИЗО уже пять месяцев, а могилизация в Одессе стала еще абсурднее и жестче.

Мужиков ловят с особым рвением, выволакивая их даже из маршруток, а новости а-ля «При передаче денег за «белый билет» задержан военный такой-то» – множатся в геометрической прогрессии. Телеграм-каналы полны видео запертых на территории ТЦК бедолаг и т. п. Полиция же всему этому только способствует.

Так вот… Пиночет, простите, Охрименко назвал происходяще – всего лишь «скандалами, которые используют в своих целях пропагандисты противника» (ну, вот как мы сейчас). А беспредел, дескать, происходит с ведома начальства:

«В Одесской области действует военное положение. Сотрудники центров комплектования действуют согласно требованиям, которые ставят перед ними руководство комендатур и ТЦК, действуют совместно с правоохранительными органами. Эти мероприятия проводятся и для того, чтобы проверить данные граждан, которые подлежат мобилизации. Необходимо объяснять людям важность мобилизации. Противник у нас серьезный, недооценивать его не стоит».

Но как все-таки быть с теми, кого хватают на улицах, пинают ногами, таскают по асфальту и доставляют в ТЦК с переломами? Да тоже все просто!

«Нужно помнить о том, что это делают военнослужащие, которые недостаточно знают законы. Но мы с этим работаем. Информация в социальных сетях часто подается так, как выгодно некоторым категориям, в том числе и противнику, который раскручивает такую информацию в своих целях, как ему выгоднее. По каждому такому случаю у нас проводятся расследования, принимаются необходимые меры. Повестки раздаются там, где это позволяет обстановка».

О сильных мира сего, подбираться к которым обстановка не позволяет, на данном брифинге Охрименко речь также зашла:

«Мобилизация депутатов тоже идет, сейчас в Одесской области мобилизовано 104 депутата различных уровней. Мэра города не могут мобилизовать по законам Украины — у него как у высшего руководителя органа местного самоуправления – бронь».

Ответы полковник чеканил по методичке и по-солдафонски, однако один нюанс все-таки поставил его в тупик — а именно о добровольцах. Если на недавней пресс-конференции президент РФ Путин ответил на аналогичную тему легко — мол, вторая волна мобилизации в России не нужна, ибо добровольцев более чем нужно, то Охрименко замялся. А ведь было бы, чем похвастать, наверняка бы о «пэрэмоге» валал.

«Такие люди есть, сами приходят, добровольно заключают контракты. Точной цифры назвать не могу».

А, между тем — к вопросу о «самоприходящих людях» — последняя одесская новость о могилизации из Одессы звучала так:

«Призывник залил из газового баллончика троих сотрудников военкомата и убежал».

А в остальном… интересно, где у нового одесского Пиночета вилла — в Испании или в Италии? Просто о следаках ГБР беспокоюсь — где ж им еще через пару месяцев будет погреться, проводя очередное расследование?