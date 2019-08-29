29.08.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Одесса, Политика, Украина
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Одесский Зе-депутат пообещал превратиться в мовнюка

Депутат-мажоритарщик из Одессы коммерсант Степан Чернявский, избранный от «Слуги народа», свой первый день работы в Верховной Раде начал с извинений в интервью американскому «Радио Свобода» за то, что ему удобнее общаться на русском языке.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», депутат заверил, что усиленно изучает украинский язык, чтобы в Раде общаться на «мове», хоть русский язык для него и удобнее.

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«Я сейчас хожу на курсы, потому что так получилось. Потому что мне удобно все-таки на русском. Так исторически получилось. Поэтому я сейчас все делаю для того, чтобы уже полностью без ошибок разговаривать на украинском языке», – извиняясь, пообещал Чернявский.

Ранее на подготовительном совещании Верховной Рады одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадима Рабиновича заставили разговаривать на украинском языке.

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