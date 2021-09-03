Один из лидеров ваххабитов и вербовщик террористов досрочно вышел из тюрьмы в Боснии

03.09.2021 18:47 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Лидер ваххабитов из боснийского Бужима Хусейн Билал Боснич был освобожден сегодня утром из тюрьмы в Войковичи, где отбывал семилетний срок за подстрекательство к терроризму.

Боснийский эксперт полагает, что таким образом власти Сараево отвлекают внимание от возвращающихся из Афганистана моджахедов, которых они пристраивают в местные спецслужбы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Боснич был освобожден сегодня утром из тюрьмы в Войковичи. По словам директора пеницитарного заведения Синиши Перковича, исламист при отбывании наказания вел себя прилично. Что характерно, осужденный в 2016 году на семь лет заключения, лидер ваххабитов вышел на свободу досрочно.

Свой срок он получил за призывы к соплеменникам и единоверцам из БиГ и сербского Санджака вступать в ряды ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации – ред.). Свои обращения Хусейн делал через страницу на сервисе ютуб.

«Боснич идеологически и религиозно принадлежит к радикальным структурам, готовым к насилию, и он важный человек в этом движении, но не самый главный, – прокомментировал ситуацию РТРС эксперт по борьбе с терроризмом Джевад Галияшевич. – Следует помнить, что Партия Демократического Действия (SDA – крупнейшая бошнякская партия исламистско-националистического толка – ред.) открыла двери этому движению и создала таких людей, как Боснич и Нусрет Имамович (другой лидер боснийских салафитов – рд.). Это наследие Алии Изетбеговича (создателя партии и первого президента БиГ – ред.), которое сделало жизнь в БиГ небезопасной и невозможной в политическом, идеологическом и биологическом смыслах».

Эксперт напомнил, что Боснич был осужден за отправку на сирийское поле боя своего ученика Ибру Дуфуровича, в то время как структура, стоящая за Османом Мехмедагичем Осмицей и Агентством разведки и безопасности (OBA – боснийская спецслужба, главой которой является Мехмедагич), а также структура, возглавляемая Нусретом Имамовичем, который отправил 500 человек в Сирию и Ирак, из которых сто человек так и остались там, были нетронуты.

Галияшевич убежден, что Боснич, помимо того, что представляет собой угрозу, является хорошим способом отвлечь внимание от основной структуры SDA в учреждениях правоохранительной системы страны – секторе безопасности и разведки, состоящей из бывших моджахедов, ваххабитов, людей, которые сидели в американской тюрьме Гуантанамо, и людей, принадлежащих к привилегированному классу в БиГ.

«Необходимо обратить внимание на Боснича, потому что он идеологически и религиозно принадлежит к радикальным структурам, готовым к насилию, но, наконец, и на структуры, которые являются системой для приема в БиГ командиров моджахедов Афганистана, прибывающих после того, как талибы захватили у них эту страну», – предупреждает эксперт.