Один раскололся: Студент, обливший Бандеру краской, пошел на сотрудничество со следствием

13.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Житель Львова Владимир Тищук получил условный срок за то, что в феврале вместе со своим товарищем облил краской памятник националистическому идолу Степану Бандере. Соответствующий вердикт вынес Галицкий районный суд, учитывая согласие Тищука пойти на сотрудничество со следствием.

Из материалов суда следует: Тищук в ходе следствия ссылался на то, что главной мотивацией для него стало денежное вознаграждение, которое он получил от товарища. Именно на него осужденный свалил организацию атаки на памятник из идеологических побуждений, сообщив, что даже получил за помощь небольшое денежное вознаграждение.

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Ущерб, который причинили их действия, Львовская мэрия оценила примерно в 250 долларов.

Суд приговорил Тищука к четырем годам заключения, но из-за того, что он сотрудничал со следствием и заключил сделку с прокурором, ему тут же изменили меру пресечения на два года испытательного срока и отпустили под обязательство сообщать об изменении места жительства, учебы и работы.

Следствие в отношении второго обвиняемого продолжается, приговор еще не вынесен.