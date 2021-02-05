Садовой причитает: Львовского Бандеру заляпали краской

Садовой причитает: Львовского Бандеру заляпали краскойНовости Украины
Во Львове облил краской памятник одному из главарей ОУН, гитлеровскому пособнику Степану Бандере.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге сообщил львовский мэр Андрей Садовой.
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«Сегодня ночью неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере. Не знаю кто и с какой целью это сделал, но надеюсь, что вандалов найдут и научат, как правильно использовать краску. Заявление в полицию уже направили», – пишет львовский градоначальник.
Он обещает, что в ближайшее время памятник будет очищен.
«Жаль только коммунальщиков, в которых и без того много работы. Всем, кому так мешает Бандера, надо понять, что славу и место в истории Украины невозможно зарисовать краской», – добавил Садовой.
Как сообщал «ПолитНавигатор», эксперты признали, что героизация Бандеры настроила против Украины всех влиятельных соседей.
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