Один телефонный звонок поломал украинско-американскую игру

10.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Спецоперация по попытке заманить на территорию Украины так называемых «наемников», воевавших на Донбассе, через территорию Белоруссии действительно была. Она более года разрабатывалась американскими и украинскими спецслужбами, но провалилась после одного телефонного звонка.

Об этом в интервью скандально известному своими антироссийскими выпадами и пиаром шарлатанов киевскому журналисту Дмитрию Гордону заявил бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Богдана, спецоперация была организована и продумана – в Венесуэле даже создали реальное предприятие, где работала и получала зарплату первая группа наемников. Это было сделано для того, чтобы у тех, на кого охотились спецслужбы, не возникало сомнений.

– Там все были редкие персонажи. Насколько я слышал, – опять же, я могу ошибаться, там действительно была создана в Венесуэле фирма, набран персонал, какие-то люди уже туда поехали работать на какие-то конкретные вышки, им платили там реальные деньги, они реально там охраняли эти вышки. То есть, это не просто какая-то сказка, а если кто-то оттуда проверял: «Так, а вы там? – Да. – Работаете? – Да, мы тут зарплату получаем». Этой операции больше года, она была супер секретная и супер серьезная. Ее разрушил один телефонный звонок. Человек, который совершил этот телефонный звонок, он фактически признался, что он его совершил. Это расскажет прокурор в этом деле, очень скоро… Я знаю, что был звонок, знаю, кто звонил и знаю, куда звонил, – заявил Богдан.

– Человек из ближайшего окружения президента, – уточнил Гордон?

– Самого ближайшего, – подтвердил Богдан.

– Звонил русским?, – снова уточнил пропагандист.

– Я этого не говорил… У президента были страх – а что произойдет, если мы посадим этот самолет, а у нас там перемирие. Для него важно перемирие. У президента 97% его работы на сегодняшний день – это создание позитивного пиар-образа. И для него перемирие – это самый главный запрос, выборы же скоро. Поэтому ценность этой операции могут оценить специалисты, а ценность пиар-образа он очень хорошо понимает. И это перемирие было для его важно. Кстати, он не отменял операцию, он ее попросил перенести. Он согласился с тем, что надо на пару дней перенести. Но на территории Белоруссии 32 человека с явно тревожным прошлым – один маленький звоночек и все, – подчеркнул бывший глава президентского офиса.

Гордон также поинтересовался о роли администрации США в этом деле, но Богдан уклонился от ответа.

– Это правда, что операцию с «вагнеровцами» с американской стороны курировал лично Помпео?, – спросил Гордон.

– Не знаю. Ну говорят, разное говорят, – ответил Богдан.

Ранее 32 гражданина РФ, неправомерно задержанные белорусскими силовиками в конце июля, вернулись в Россию.

Напомним, 32 сотрудника частного охранного предприятия, опоздавшие на самолет, были задержаны в санатории под Минском. Всех их белорусские власти назвали членами частной военной компании «Вагнер» и обвинили в намерении дестабилизировать обстановку. Позже выяснилось, что все это было спланированной провокацией СБУ. Однако сами белорусские власти об украинской провокации ничего так и не заявили.