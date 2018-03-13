13.03.2018
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Политика, Скандал, Украина

Одиозного порохобота Олешко доводят до самоубийства


Президент Украины Петр Порошенко разозлился на блогера Мирослава Олешко, опубликовавшего панибратскую фотографию с президентом по итогам встречи с так называемыми порохоботами.

Об этом на своей странице в Facebook пишет волонтер так называемой “АТО”, майданщик Юрий Касьянов.

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“То, с каким остервенением, словно свора спущенных с цепи голодных собак, порохобсткая шушера набросилась на дурачка Олешку, свидетельствует только об одном – папик страшно разозлился на недоросля за панибратское фото на тайной вечере. Ещё бы! Кто такой Порошенко, и кто такой Олешко?..

Всё. Пропала карьера. Три года непрерывного лизания, вылизывания, обсасывания и заглатывания – псу под хвост. Мочить Олешку теперь будут до смерти. Может быть, даже доведут до самоубийства. В старые добрые времена взяли бы по 58-й статье, и расстреляли бы ко всем чертям. Нечего с выскочками либеральничать. И так будет с каждым. Поматросят, и бросят”, – прогнозирует Касьянов.

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