Одиозный автомайданщик из-за 8 Марта устроил в эфире дикую выходку

08.03.2019, Киев

В странах, где Международный женский день объявлен официальным выходным днём, у женщин не было ни тампонов, ни прокладок.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил одиозный украинский художник, автомайданщик Сергей Поярков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смотрите, я специально для вашей программы подготовился, у меня есть историческая справка. Если вы полезете в интернет, вы увидите то, что увидел я, вот перечень стран, где 8 Марта выходной. Естественно, это страны Африки, там, где диктаторский режим, где нет прав. Это Китай – там, кстати, только у женщин выходной. Это Северная Корея, это Куба, это страны Советского Союза. И вы знаете, я заметил одну интересную вещь, на которую, уверен, никто из вас не обратил внимания, а это интересно», – попытался заинтриговать студию Поярков.

«Во всех странах, где 8 Марта объявляли официальным выходным, женщины были лишены прав, в том числе, пользоваться памперсами. Все дети в этих странах у всех женщин провели раннее детство в компрессе из мочи и фекалий. В каждой стране, где провозглашали 8 Марта выходным, у женщин не было, ни тампонов, ни прокладок. Вместо тампонов и прокладок им дали 8 Марта», – заявил автомайданщик.

«Остановись, я тебя прошу», – взмолился киевский журналист Сергей Щербина.

«…они оборачивали марлечкой и использовали – это исторический факт!», – продолжал художник сквозь возмущенный ропот в студии.

«Советский Союз дал выходной женщинам, потому что они не могли пойти купить себе нормальную одежду, нормальную обувь, нормальную еду ни себе, ни детям, и только диктаторы им дарили 8 марта марта», – добавил Поярков.

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