Одиозный фейкомет из Израиля отрицает свою работу на Порошенко

15.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Одиозный “черный политтехнолог” из Израиля Моше Клюгхафт начал открещиваться от своего участия в предвыборной кампании действующего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он сказал, отвечая на запрос Deutsche Welle.

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«Я занят в других странах», — отметил израильский черный пиарщик.

Сообщается, что в своем ответе DW Клюгхафт не скрывает обиды за то, что в Украине его называют «черным политтехнологом».

«Я стратегический консультант, а не черный пиарщик. Такое могут говорить только трусы», — уверяет он.

Напомним, как сообщал ПолитНавигатор, 3 апреля стало известно, что кандидат в президенты Петр Порошенко нанял себе израильского политтехнолога Моше Клюгхафта, который славится своими «черными технологиями». Эту информацию подтвердили народный депутат Сергей Лещенко и экс-президент Грузии Саакашвили, партия которого пострадала от черного пиара по советам Клюгхафта на выборах в Грузии.

Клюгхафт “спалился” на том, что фотографировал себя и еврейское вино из окна офиса Порошенко и его телеканала «Прямой». Также он выложил в Инстаграм фото, сделанное из офиса телеканала «Прямой», но позже удалил фото, заметая следы.

С появлением в штабе Порошенко израильского “черного политтехнолога” наблюдатели в Киеве связывают тот вал откровенной чернухи и фейков о Владимире Зеленском, который буквально захлестнул Украину в последние 10 дней.