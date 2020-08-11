Львовский телеведущий объявил Белоруссию «зоопарком в центре Европы»

11.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Отторжение Белоруссии от России сулит большие жертвы, потому что в основной своей массе белорусы – это народ, который сознательно согласился на потерю своего языка, своей идентичности и европейской перспективы.

Об этом в эфире «4 канала» заявил львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Беларусь – пример этого живучего «оно». Ранее говорилось о всяких для кого-то обидных метафорах, типа «оно», которое размножается и получается много «онов», но мне кажется, что Беларусь как раз является антипримером, когда государство серьезно подпитывает существования вот этого «оно», того советского человека, который при отсутствии Советского Союза хочет жить в советскоподобной системе координат.

Где колхозник (он же авторитарный лидер) будет более 20 лет возглавлять твою страну, и это превратит твою страну просто в какой-то партизанскую волость в центре Европы. Мне кажется, это история как раз про это, я держу руки и кулаки за сябров с пониманием, что фатально слишком поздно», – заявил Дроздов.

«Это очень хороший пример, когда 20 лет «оно» существовало в дистиллированных лабораторных условиях, подпитывалось властью, выращивалось и преследовалось властью что угодно инакомыслящее, все равно мы видим необратимые процессы, и тогда идут в ход пули, идут в ход погромы и злость.

Непонятно, что здесь сработает, потому история с Беларусью – это скорее, история сочувствия к людям и целого народу, которые много чего пропустили за время своего строительства государства, согласился на потерю своего языка, своей идентичности, своей европейской перспективы, сознательно согласились фактически на такой зоопарк, заповедник совка в центре Европы. Теперь приходится вот такой ценой.

Чем больше «оно» идёт в ногу с таким авторитарным государством – паразитом, тем тяжелее позже нормальным людям бороться за свою перспективу. И тогда – тем больше будет жертв, это тоже история об Украине», – распинался русофоб.