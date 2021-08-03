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03.08.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина
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Одиозный львовянин пожелал «гореть в аду» всем, кому по пути с русскими

Новости УкраиныРоссия является страной сталинистов, якобы не имеющей достоинства и своей культуры. Об этом в...

Россия является страной сталинистов, якобы не имеющей достоинства и своей культуры.

Об этом в эфире «4 канала» заявил одиозный львовский журналист и патологический русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не зря называю эту чёрную дыру [Россию] страной сталинистов, потому что, по данным «Левана-центра», у них в России 59% позитивно относиться к тирану. Народ, где 60% позитивно относится к Сталину, заслуживает жить только в этом шовинистическом, имперском кукурузнике. У нас по соседству живёт недостойный народ, не народ с гордостью, не народ с сильной культурой. У нас по соседству народ сталинистов. Поэтому, если вам по дороге в один народ со сталинистами, то горите вы в аду ярким пламенем», – сказал Дроздов.



Напомним, ранее, националистический пропагандист и бывший глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович возмутился фактом проведения в Киеве активом КПУ мероприятия в честь дня рождения Иосифа Сталина.

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