Одиозный одесский майданщик готов привиться российской вакциной

17.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украинцы заправляют свои машины российским горючим, поэтому ничего страшного, если они начнут использовать разработанную в РФ вакцину от COVID-19, если она докажет свою эффективность.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии киевскому журналу «Новое время» заявил известный своей русофобией и плясками на костях сожженных в Доме профсоюзов одесситов скандальный одесский художник-порногораф Анатолий Ройтбурд, отвечая на вопрос, доверяет ли он российской вакцине.

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«Пока Владимир Путин сидит в строгой изоляции, я не верю, что эта вакцина работает. Она сомнительна. Но если она окажется действенной, то не вижу моральных преград. Потому что все мы ездим на автомобилях, которые заправляем бензином, который откуда-то берется – в основном оттуда, пользуемся российским газом и вообще российскими товарами. У нас ведь нет эмбарго на торговлю с Россией. Если речь идет о человеческих жизнях и их спасении и если вакцина действительно работает, то плевать на то, чья она. Не думаю, что украинцам будут вкалывать Новичок», – сказал художник.

«Если в РФ и ведутся какие-то работы, то полагаю, что, как и со многими другими технологическими «прорывами» бывшего Советского Союза, не обошлось без того, чтобы у кого-то что-то не позаимствовать без их особого согласия. Все-таки в РФ есть ФСБ и ГРУ и сеть по всему миру, вполне возможно, что им попали в руки какие-то наработки. Более того, вполне возможно, что там действительно есть специалисты. Но в том виде, в каком эта вакцина сейчас, у меня нет в ней уверенности», – добавил Ройтбурд.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», известный киевский врач рассказал, что на Украине массово начали прививаться российской вакциной, которая завозится нелегально.