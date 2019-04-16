Одиозный порохобот спровоцировал международный скандал

16.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Посол Франции на Украине Изабель Дюмон отчитала работающего в штабе Петра Порошенко политолога Тараса Березовца за использование трагедии с пожаром и частичным разрушением собора Парижской Богоматери с целью борьбы против Владимира Зеленского.

«Как вам не стыдно?! Позор», – написала она Березовцу в твиттере.

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Это произошло после того, как «придворный» политтехнолог Порошенко связал пожар в соборе с недавним визитом во Францию Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вообще, Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А ведь мог бы и Елисейский дворец полыхнуть», – написал Березовец в своем блоге.

«А вот и международный скандал… Посол Франции Изабель Дюмонт прокомментировала скандальный пост Березовца. Ну что, ботва – довольны? Бл…дь, какой позор для государства», – прокомментировал у себя в блоге пресс-секретарь националистической организации УНА-УНСО Назар Приходько.

Между тем, похоже, штаб Порошенко, похоже. накануне раздал задание всем “порохоботам” связать с Зеленским пожар знаменитого храма в Париже.

Так, одиозный рокер-«порохобот» Юрий Журавель предложил отправить Зеленского в Москву. «Нужно было ссыкло в Кремль откомандировать. Тогда б, может, и Нотр-Дам де-Пари уцелел. Жалко», – написал Журавель.

К нему присоединился главарь националистической группировки С14 Евгений Карась. «Я не знаю что мог требовать Зе в Богоматери, но такой вариант выхода из ситуации – неплохой. Бесы могут нагибать целые страны, но не наши храмы!», – заявил Карась.

Сам Порошенко сделал вид, будто не имеет отношения к скандалу и разразился сочувственным постом в адрес Франции.

«Это здание важно и для украинцев, там происходили службы по Голодомору. Я участвовал в интронизации Бориса Гудзяка, который становился Владыкой греко-католиков. Выражаю слова поддержки президенту Эммануэлю Макрону и народу Франции», – картинно сокрушался Порошенко.