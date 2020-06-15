Луценко хвастает: «Душить Русскую весну руками олигархов придумал я»

15.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Идея назначить на должность губернатора Днепропетровской области одиозного олигарха Игоря Коломойского появилась у бывшего генпрокурора Украины, одного из лидеров госпереворота Юрия Луценко.

С таким утверждением он сам выступил в эфире телеканала «Прямой», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Луценко, это позволило удержать Днепропетровск, Запорожье, Харьков и Одессу в составе Украины.

«Идея губернаторства Коломойского в Днепропетровске была моя. Я пробивал его указ, потому что я был абсолютно уверен, что мы решаем сразу несколько вопросов – снимаем российское вранье про фашистов, немного странновато Коломойского считать фашистом, получаем мощного, самодостаточного в экономическом смысле союзника по защите не только Днепра, а и Запорожья, Одессы и Харькова – там, где Коломойский сильный.

В разных схемах, я так мягко сформулирую, и элиты этих четырех областей моментально стали ощущать укрепление украинской позиции. Ну и заодно, конечно, мы почувствовали и его большое административное влияние на то, что область не упала ни экономически, ни в военном смысле», – заявил Луценко.

Он также подчеркнул, что в планах было привлечение во власть и других украинских олигархов, но все, кроме Коломойского, отказались.

«Правда, план был шире. План был назначить Ярославского губернатором Харькова, Порошенко – Одессы, Ахметова – Донецка, и уже не помню, еще какого-то олигарха – Луганска. Отказались все, кроме Коломойского», – утверждает экс-генпрокурор.

Напомним, бывший партнер Игоря Коломойского, Геннадий Корбан в интервью Громадське ТВ рассказал о подавлении пророссийской оппозиции в Днепропетровске, когда губернатором стал Игорь Коломойский.

«Когда мы пришли сюда к власти, первое, что мы сделали, — мы подавили любое пророссийское подполье, любые пророссийские настроения… Законно – незаконно, но мы это сделали», — сказал Корбан.

Он также признавал, что группировка Коломойского несет ответственность за массовое убийство жителей Одессы 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов.

«…Мы купили им всем билеты в Российскую Федерацию, посадили на поезд и таким образом сохранили Юго-Восток Украины. Это было сделано и в Одессе – там были тоже трагичные события, это было сделано в Запорожье, но это не было сделано в Луганске и Донецке, потому что губернатора Тарута не смог справиться и решить этот вопрос так, как его решили мы», – говорил Корбан.

Глава МВД Украины Арсен Аваков ранее рассказал, как мэр Харькова Геннадий Кернес помог подавить протесты участников Русской весны, хотя за несколько недель до этого обещал не сдать город бандеровцам.