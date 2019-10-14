Одиозный украинский режиссер состряпал с американцами русофобский фильм

14.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украино-американский фильм «Захар Беркут», снятый по мотивам одноименной повести Ивана Франко, направлен против России.

Об этом киевскому журналу «Новое время» рассказал украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев, ставший одним из авторов ленты.

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По словам Сеитаблаева, некоторые побывавшие на предварительном просмотре картины зрители разглядели в фильме о борьбе с монгольскими завоевателями «события современного украинско-российского военного конфликта».

«Не без вашей помощи ведь?», – уточнило издание.

«Нет особого смысла снимать фильмы о том, что не найдет эмоционального отклика у зрителя», – ответил режиссер.

Он также заявил, что некие исследователи называют произведение Франко «манифестом писателя против репрессивной машины Российской империи того времени», а режиссер якобы «лишь немного изменил акценты».

При этом он рассказал, что «поместил на щиты монгольских воинов-захватчиков герб с двуглавым орлом, который действительно был гербом одного из монгольских родов того исторического периода».

Отметим, что все главные роли в фильме играют американские актеры. Лента была снята на английском языке, а для украинского проката фильм пришлось дублировать

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Сеитаблаев, снявший прославляющий украинских карателей фильм «Киборги», призвал облучать Крым украинской пропагандой