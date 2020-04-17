Одна из главных православных святынь Украины оказалась под угрозой закрытия

17.04.2020, Киев, Максим Карпенко

В Тернопольской области требуют закрыть Почаевскую лавру из-за того, что у одного из хористов лавры была обнаружена коронавирусная инфекция.

Как сообщает местный ресурс 0352 со ссылкой на главного санитарного врача области Оксану Чайчук, священник якобы стал причиной «всплеска заражений», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Священник, который поет в хоре Почаевской лавры, также является священнослужителем в Збаражском районе, жена его работает в бухгалтерии Шумской райбольницы. Соответственно, контакты пошли как по бухгалтерии, так и главный врач в Шумске положительный. И вчера был 21 положительный результат, а всего есть 26 положительных, это буквально за два дня исследований.

Пробовали вчера выйти на связь с предстоятелем лавры. Он на связь не выходит, его помощник пообещал сегодня до 13 часов предоставить списки хористов в Почаевской лавре, этого не произошло. Сейчас с руководством лавры пытаются связаться правоохранители», – заявила Чайчук.

При этом, глава Нацполиции области Александр Богомол призвал установить блокпосты на въездах в Почаев и заявил, что будет добиваться закрытия лавры.

«Режим работы этих постов я просил бы оставить в моей компетенции. После того, как мы проведем встречу и переговоры, возможно, они сами закроются», – сказал Богомол.

Ранее экс-директор института национальной памяти Украины, депутат Верховной рады Владимир Вятрович заявил, что УПЦ Московского патриархата необходимо немедленно закрыть как рупор Русского мира и рассадник коронавирусной эпидемии.