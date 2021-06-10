10.06.2021, Белград, Алексей Топоров
 
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Одного из лидеров бандитского клана Косово возмутила православная литургия в Приштине

Кандидат от Альянса за будущее Косово в «мэры» Приштины Даут Харадинай назвал сегодняшнюю праздничную...

Кандидат от Альянса за будущее Косово в «мэры» Приштины Даут Харадинай назвал сегодняшнюю праздничную литургию в городском храме Христа Спасителя «оскорблением наших граждан».

Об этом политик написал на своей странице в фейсбук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Один из лидеров криминального семейного клана, брат Рамуша Харадиная, в прошлом бандит, затем полевой командир «Армии освобождения Косово» (UCK), а ныне кандидат в мэры Приштины Даут Харадинай с негодованием отнесся к прошедшей в недостроенном городском храме Христа Спасителя литургии в честь праздника Вознесения Господня.

Харадинай (справа) в годы войны в Косово

«При всем уважении к свободе вероисповедания, сербская православная литургия, проведенная сегодня в спорной церкви во дворе Приштинского университета, церкви, построенной на фашистских идеях Милошевича, является посягательством на достоинство нашей республики и, прежде всего, оскорблением наших граждан», – написал Харадинай в Facebook.

Напомним, что сегодня, впервые с 1998 года в недостроенном храме Христа Спасителя в Приштине епископ Рашко-Призренский и Косовско-Метохийский Феодосий отслужил литургию в честь праздника Вознесения Господня.


Храм Христа Спасителя начал строиться в Приштине в 1992 году в память о снесенном турками в этом городе одноименном храме 14 века. Строительство должно было закончиться в 1999 году, но к этому времени албанские сепаратисты, в подавляющем большинстве исповедующие ислам, развязали в крае кровавую бойню и не позволили завершить начатое.

После провозглашения независимости Косово церковь неоднократно подвергалась вандализму, а в 2016 году ее подожгли, а затем превратили в общественный туалет и свалку мусора.

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