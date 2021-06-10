В храме Приштины, который хотят превратить в «музей сербской агрессии», впервые с 1998 года отслужили литургию

10.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Eпископ Рашко-Призренский и Косовско-Метохийский Феодосий (Шибалич) в честь праздника Вознесения Господня отслужил литургию в храме Христа Спасителя в Приштине.

Об этом сообщает епархиальный сайт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Праздничная литургия в честь праздника Вознесения Господня была впервые отслужена в недостроенном храме Христа Спасителя в Приштине после 1998 года. Службу вел Рашко-Призренский и Косовско-Метохийский Феодосий. По окончания молитв и традиционного для сербского православия таинства разламывания праздничного славского калача, владыка сказал, что причиной сегодняшнего собрания в Приштине была молитва, и это лучшее, что верующие могли предложить Богу.

«Все лучшее, что было в наших сердцах, мы принесли Богу, и Господь принимает это на Свой небесный жертвенник – нашу жертву, принесенную Ему. Сегодняшний праздник – радость для всех христиан», – сказал владыка в своей проповеди. – Христиане не должны отчаиваться, когда им грозит опасность, потому что Бог дает силу. Сегодня в храмах, посвященных Вознесению Христа, совершается много литургий: в Москве, Белграде, Баня-Луке, в Високи Дечанах, Призрене. Сегодня и мы впервые празднуем славу в этом великолепном, но незаконченном храме, который наши предшественники оставили нам с задачей служить здесь, молясь Богу и завершив строительство».

Епископ Феодосий отметил, что храм в Приштине – это стимул для всех верующих еще больше молиться о том, чтобы храм был завершен, и чтоб, как и храм Святого Саввы в Белграде стал украшением этого города.

Владыка отслужил Святую литургию со священником из Приштины протоиереем Станишом Арсичем и секретарем епархии священником Сашей Митровичем. Праздничный славский калач по этому случаю приготовила Дурджа Дрмончич, которая живет в непосредственной близости от храма Христа Спасителя в центре Приштины.

Напомним, что ранее Приштинский университет подал в суд на СПЦ за «узурпацию более четырех гектаров земли для строительства Храма Христа Спасителя, который, расположен на земле, принадлежащей университету, но зарегистрированной, как церковная».

«Церковь, возведенная насильственными мерами на территории университетского городка Приштины, символизирует план Сербии по этнической чистке албанцев, и этот объект должен функционировать только как музей недавних военных преступлений в Косово», – заявил представитель студенческой организации Мехид Рамуса.

Храм Христа Спасителя начал строиться в Приштине в 1992 году в память о снесенном турками в этом городе одноименном храме 14 века. Строительство должно было закончиться в 1999 году, но к этому времени албанские сепаратисты, в подавляющем большинстве исповедующие ислам, развязали в крае кровавую бойню и не позволили завершить начатое. После провозглашения независимости Косово церковь неоднократно подвергалась вандализму, а в 2016 году ее подожгли, а затем превратили в общественный туалет и свалку мусора.