Одного из сербских повстанцев в Косово албанские боевики убили после того, как он сдался плен

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Так называемая косовская полиция расправилась со сдавшимся в плен раненным сербским повстанцем Бояном Мияйловичем.

Об этом сообщил директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Республика Сербия получила доказательства, живые свидетельства о том, что Боян Мияйлович, отец двоих детей в возрасте шести лет и девяти месяцев, был хладнокровно убит после легкого ранения. Он упал на землю и сдался. После чего его убили выстрелом в голову. Это то, что хотела скрыть косовская полиция. У нас есть доказательства. Наше ключевое требование – создание независимой комиссии для осмотра тел убитых», – заявил Петкович.

По словам чиновника, Сербия настаивает, чтобы заключение по телам убитых дали сербские и зарубежные патологоанатомы.

«Особенно Бояна (Мияйловича) и Игоря (Миленковича)… Семьи опознали их тела.. И первое, что я услышал от адвоката… Боян был изуродован, это можно сделать только выстрелом с близкого расстояния…», – отметил Петкович, добавив, что он также потребовал независимого расследования от переговорщика ЕС по Косово Мирослава Лайчака.