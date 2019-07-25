Офицер флота: Украина и здравый смысл несовместимы – только развал по балканскому сценарию

25.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Решение СБУ отпустить моряков задержанного в Измаиле российского танкера – это акт доброй воли со стороны Киева в ответ на действия Москвы по отношению к участвовавшим в керченской провокации морякам ВМСУ.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил либерально настроенный российский режиссёр-документалист Григорий Амнуэль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это вариация возможного показательного отпущения моряков, тем более ни один из них не служил на данном корабле в момент участия судна в блокировке (Керченского пролива – ред.), это акт доброй воли, на который надо отвечать доброй волей», – заявил Амнуэль.

«То есть, вы говорите, что это своего рода такое гуманитарное подначивание?» – уточнил ведущий программы Артём Шейнин.

«Да, гуманитарное подначивание», – подтвердил режиссёр.

«То есть, вы говорите мне следующее, что, по вашей версии, украинская власть, какая-то, предполагает, что можно некое российское судно задержать, по объявленным таким образом политическим причинам, потом моряков, которые не имеют никакого отношения к причине задержания, отпустить, потому что нет оснований их задержать и потом сказать: «Смотрите, мы-то отпустили ваших моряков, отпустите наших», и вы хотите сказать, что всерьёз могут люди рассчитывать, что, обратив это к Москве, можно чего-то добиться? Тогда это какие-то странные люди и точно не украинцы. Они точно хитрее и умнее», – заявил телеведущий.

«Они умны, именно поэтому они делают так, потому что рассчитывать на положительный ответ с российской стороны трудно, к сожалению. Потому что морякам и их адвокатам два дня назад срочно предъявлено право ознакомиться с обвинительным заключением», – упрямился Амнуэль.

«Смотрите, развиваю вашу логику. Я сейчас вызываю пару крепких ребят, они берут нашего гостя под белы ручки и говорят: знаете, вы задержаны, у нас есть подозрение, что вы участвовали, там, где-нибудь. Потом его выводят, а через пять минут я говорю: «Вы знаете, мы отпустили нашего украинского гостя в расчёте на то, что это как-то поможет в решении судьбы Кирилла Вышинского, потому что мы же проявили акт доброй воли, у нас были все основания подозревать его, что он там что-то сделал». Ну это же бред собачий!» – разыграл ситуацию Шейнин.

Тем временем в дискуссию вмешался председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан 1-го ранга Михаил Ненашев и призвал не искать в действиях Украины логику, которая в России по зубам лишь либералам.

«Дело в том, что, когда мы обсуждаем с разных точек зрения и пытаемся под ту или иную точку зрения найти правовую основу, она не подходит. Почему: украинская власть, неважно, какого уровня – когда Порошенко был у руля или нынешний Зеленский, будет продолжать недружественную агрессивную политику, к сожалению, может, ещё десятилетия два, пока сама Украина не развалится на несколько государств, как Босния и Герцеговина, Балканы. Потому что это агрессивная территория, здравого смысла искать бесполезно», – заявил Ненашев.