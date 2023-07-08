Офицер ФСБ рассказал, где Суровикин

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Генерал Сергей Суровикин, слухи об аресте которого ползут уже несколько дней после мятежа Евгения Пригожина, находится на отдыхе.

Об этом рассказал экс-глава МГБ ДНР Андрей Пинчук.

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«В связи с регулярно повторяющимися вопросами: Суровикин не уволен, не в тюрьме, не похищен. Отдыхает в одном из кавказских пансионатов, никаких расследований в отношении него не проводится», – написал он в своем телеграм-канале.

Также по данным Пинчука «фактическое руководство СВО осуществляет Михаил Теплинский» – речь идет о командующем ВДВ, еще одном популярном в войсках генерале. О нем «ПолитНавигатор» уже рассказывал ранее.