Знакомьтесь: Новый командующий ВДВ генерал-полковник Теплинский

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16 июня, когда спецоперация на Украине была в полном разгаре, новым командующим воздушно-десантными войсками был назначен генерал-полковник Михаил Теплинский. Его предшественником на этом посту был генерал-полковник Андрей Сердюков.

Новый «главный десантник страны» родился в 1969 году в городе Моспино, входящем в Донецкую агломерацию. Выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, позже закончил Общевойсковую академию ВС РФ и Военную академию Генерального штаба РФ. Служил в 106-й гвардейской воздушно-десантной Краснознамённой ордена Кутузова Тульской дивизии, командовал взводом, а затем и ротой полковой разведки 137-го гвардейского парашютно-десантного полка, базирующегося в Рязани.

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Командиром разведроты Теплинский был назначен, перепрыгнув ступеньку заместителя.

Имеет богатый боевой опыт: Приднестровье, обе чеченские кампании, Сирия, а теперь и Украина.

Офицерский и человеческий талант Теплинского раскрылся в начале зимы 1995 года, когда его разведрота в ходе тяжелейших городских боёв, в которых российские войска несли тяжёлые потери, проникла в центр города, захватила и удержала железнодорожный вокзал, не потеряв ни одного человека.

Вокзал Грозного рота десантников удерживала вместе с легендарным «Батальоном мужества» Святослава Голубятникова и, позже, Голубятников отзывался о Теплинском как об очень творческом и талантливом командире, выполнявшим сложнейшие боевые задания без потерь личного состава.

Командир разведроты в Чечне

Далее было форсирование реки Сунжа, за которое Теплинский был награждён золотой Звездой Героя России и был назначен начальником полковой разведки.

Вторую чеченскую Теплинский встретил командиром парашютно-десантного батальона, но вскоре был переведён в 76-ю гвардейскую Черниговскую десантно-штурмовую дивизию, в составе которой им были проведены дерзкие и уникальные по задумкам операции совместно со спецназом ГРУ.

В ходе СВО, ещё до назначения на должность командующего ВДВ, под руководством генерала Теплинского была спланирована и проведена операция по освобождению города Красный Лиман в ДНР (к сожалению, вновь занят в ходе летнего отступления русской армии).

Надо полагать, что уроженец Донбасса Михаил Теплинский имеет собственный счёт к бандеровцам, поскольку его родной город Моспино в 2014 году неоднократно подвергался разрушительным ракетно-артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ, в том числе с использованием зажигательных боеприпасов с белым фосфором.

В период «интербеллум» таланты Теплинского были востребованы для укрепления и дальнейшего развития российских ВДВ. В 2007 году, сразу после окончания Академии Генштаба, его назначили начальником 212-го окружного учебного центра.

Кто служил в советском десанте, тот наверняка помнит, что 212-й УЦ был знаменитой сержантской школой десантников, дислоцированной неподалёку от литовской деревушки Гайжюнай, выведенной на территорию России после распада Союза.

За двумя годами в должности начальника УЦ последовало плавное восхождение по карьерной лестнице, причём, не в составе «арбатского военного округа», а, практически по всей России – с юга на север и с запада на восток.

Последние несколько лет жизнь и военная служба генерала Теплинского были отданы Южному военному округу, где он занимал должность начальника штаба территориальных войск. С 2017 года он возглавлял штаб Южного военного округа. В 2019-м переведён в Центральный военный округ, также на должность начштаба.

С семьей

В 2021 году Указом президента РФ Теплинский получил очередное воинское звание генерал-полковник. К началу СВО донецкий десантник, помимо Звезды Героя, собрал внушительный «иконостас»: орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орден Кутузова (награда учреждена в годы Великой Отечественной), орден Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени с мечами, а также медаль «За отвагу» и другие награды.

Теплинский – настоящий боевой генерал, хорошо знающий настроения подчинённых, одинаково хорошо находящий общий язык с солдатами и офицерами, включая вышестоящее начальство. Знающие его люди отмечают его незаурядную способность мыслить нешаблонно и брать на себя всю полноту ответственности.

К примеру, в ходе операции по освобождению Красного Лимана Теплинский собрал подразделение связи из тувинцев, которым была поставлена задача вести переговоры в открытом эфире на своём родном языке.

Тем самым была полностью дезориентирована служба радиоперехвата ВСУ.

По информации с другой стороны фронта, «говорящие с ветром» Теплинского едва не довели ГУР до разрыва дупы, а в украинской «патриотической» прессе пытались в очередной раз тупо хохмить про использование русскими «боевых бурятов», однако тема популярностью у «спильноты» не пользовалась и быстро увяла.

Кстати, заукраинские телеграмм-каналы, ещё не зная, что за штурмом Красного Лимана стоит генерал Теплинский, достаточно уважительно прокомментировали его нешаблонную манеру ведения боевых действий.

Должность командующего родом войск – кабинетная, однако в Москве Теплинского видят редко. До недавнего времени его ставка находилась в Северодонецке, где базировались подразеления ВДВ, задействованные в спецоперации.

В связи с назначением Теплинского командующим ВДВ, возникло немало спекуляций о том, за что был снят с этой должности его предшественник, генерал-полковник Сердюков.

Приходилось читать даже такую конспирологическую ересь, как «за развал воздушно-десантных войск».

Хотелось бы напомнить адептом этой сплетни в виде версии, что генерал Сердюков имеет сопоставимый с Теплинским боевой опыт. Именно благодаря Сердюкову, под руководством которого в Крыму состоялся «день вежливости», подготовка к референдуму и вхождение полуострова в состав России прошли гладко и без смертоубийств с обеих сторон.

Известно, что в 2017 году генерал Сердюков попал в серьёзное ДТП в Мурманской области, получив тяжёлые травмы головы и перелом позвоночника. Именно это обстоятельство стало преградой для его назначения на должность командующего группировкой ВС РФ в Сирии. А, с учётом того, что на фронте СВО десанту нужен командующий воюющий, генерал Теплинский стал лучшей кандидатурой командующего ВДВ.

Вот как отзываются о Теплинском военнослужащие, кавалеры боевых орденов:

«Он – легендарный командир, десантник, его и сравнивать с Суворовым возможно. Всегда на войне многое зависит от самого командира. Он пример, от него зависит судьба солдата. Мыслить нестандартно, принимать на себя решения, ответственность за солдат – это основные моменты. Когда он находится бок о бок со своими солдатами, конечно, это придает ему уважение, он не сидит где-то за 100 километров», – отмечает участник чеченской кампании, глава организации «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

«Главное, что есть в этой ситуации – у него есть реальный контакт с подчиненными. Они ему доверяют, это ключевое, это крайне важно», – сказал Герой России Игорь Задорожный.

Но лучшей характеристикой боевому генералу и его подчиненным из ВДВ является мнение, высказанное ветераном боевых действий, кавалером ордена Мужества Романом Насоновым:

«Эти ребята, не жалея жизни бьются за Родину, за предков, сражаются за правду и за наш многонациональный народ, выполняя самые сложные задачи. Убеждён, что новый командующий ВДВ принимает правильные решения. Это простой русский солдат, но в звании генерала, который заботится о своих подчиненных. Он тот, на кого надо равняться остальным. В двадцать с небольшими он уже стал героем России без блата, протекции и так далее. А сейчас, когда требуются люди со стержнем, его назначили командующим ВДВ РФ. Думаю, все у него получится».

Подчиненные Теплинского успешно сдерживали наступление ВСУ при эвакуации населения Херсона. Им предстоит не допустить реализации планов врага по прорыву в Крым и разгромить противника.