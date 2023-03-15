Офицер прокомментировал планы Запада передать тральщики для ВМС Украины

Анонсированная странами Запада передача серии тральщиков для ВМС Украины теоретически может быть осуществлена, однако Россия будет считать их законной целью.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщил офицер ВМФ.

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«Этот проект вполне может быть осуществлен, но при определенных условиях. Пока Турция соблюдает конвенцию Монтре, завести военные корабли нечерноморских стран в Черное море не представляется возможным.

Остается варианты: привезти их по земле или сплавить по Дунаю.

Для первого варианта надо иметь трейлер с вмонтированным в нем стапелем, а это надо отдельно проектировать и строить – дорого.

Второй вариант более простой и относительно недорогой, но надо расширить «корабельную коалицию» бандеровского рейха – как минимум включить в ее состав ФРГ, Австрию, Словакию, Венгрию, Хорватию, Сербию, Болгарию и Румынию, что тоже маловероятно ввиду особой позиции отдельных стран по отношению к военной операции на Украине.

Но, если даже пресловутые три британских тральщика окажутся чудесным образом в Черном море, то они физически не смогут защитить «судоходные пути» ввиду их скромных боевых возможностей и низкой боевой устойчивости в условиях современного морского боя.

Момент их появления в Черном море будет означать их превращение в законные цели.

Скорее всего, на них даже не надо будет расходовать «Калибры», хватит по одной противокорабельной ракете типа «Бастион» или «Бал», – сказал российский военный.