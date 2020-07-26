Офицер СБУ: Зеленского сметут радикалы, а Украину разберут на запчасти

26.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Если президент Украины Владимир Зеленский не зачистит силовые структуры от иностранных агентов, его и его команду сметёт дорвавшийся до власти примитивный радикальный элемент.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил бывший офицер СБУ, конфликтолог Владимир Мулык, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопиющий непрофессионализм и, главное, предательство почти во всех властных кабинетах силовых структур, а также наличие на Украине агентов иностранного влияния в виде НАБУ, САП и так далее – и Зеленский об этом прекрасно знает. Я думаю, что обязательным условием в августе-сентябре будет уничтожение этих структур и передача полноты их функций СБУ и МВД», – заявил Мулык.

«Если этого не произойдёт, на всех начинаниях, девизах и обещаниях Зеленского, как на нём самом и на его команде, можно будет ставить жирный крест и окончательную точку – их сметут вернувшиеся во власть молодые полные сил, злые и примитивные радикальные элементы. При этом условии они разделят Украину на запчасти», – предупредил конфликтолог.

Напомним, ранее в Киеве сообщили, что западные спонсоры ищут среди украинских националистов нового лидера который должен прийти на смену Петру Порошенко.