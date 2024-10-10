Офицер ВСУ: Галичине жировать недолго – скоро Путин доберётся и до них

Скоро для Запада Украины, который наживается на войне, пока Восток буквально утопает в крови, всё изменится.

Об этом на канале «Лана Тут» заявил командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Харьков в постоянном напряжении, систематически КАБы накидывают на город. Усложняется это тем, что сегодня враг себя чувствует абсолютно вальяжно в небе. Может, для харьковчан это новость, но над Харьковом постоянно висят вражеские беспилотники, которые координируют, те же «Орланы» летают абсолютно спокойно. Враг научился уходить от наших зенитных комплексов, от ПВО, они подняли «Орланы» до 3 км, и единственный способ их уничтожения – воздушные бои, когда наши пилоты FPV могут снимать эти дроны. Пока другого не придумали. Путин говорил, что нужно сделать 10-километровую буферную зону, это удалось. Тот же Волчанск плюс-минус 10 км до границы, направление Липцев – такая же дистанция. Враг выполнил свои задачи», – сказал Ярославский.

«Но по поводу Харькова и не только. Путин сейчас выполняет другую задачу. Мы понимаем о возможных переговорах, на которые нас сейчас Россия будет наставлять. Для того, чтобы они прошли на навязанных Россией условиях, этого должен захотеть украинский народ, не президент, не Рада. Что нужно, чтобы украинское общество приняло любые условия? Нужно максимально увеличить маховик террора. Он сейчас это и делает. У нас есть «страдающие» зоны – это прифронтовые, Восток Украины, Херсон, Сумы. Есть зоны, которые только увеличили профицит своего бюджета, у которых всё стало лучше, чем даже до войны – это Запад Украины. Для того, чтобы получить одобрение всей Украины, Путину надо кошмарить и Запад. Во Львове, в Трусковце, если бы ТЦКшники не кошмарили, они бы и не знали, что война. Поэтому Путин будет увеличивать маховик террора, мы должны быть к этому готовы. Сейчас похолодает – будет блэкаут», – стращал ВСУшник.