Офицер ВСУ подтвердил, что лишь полное уничтожение Украины обезопасит Россию

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Украина будет продолжать агрессивные действия против России, даже если в Стамбуле договорятся о перемирии.

Об этом на канале «UkrlifeTV» заявил капитан ВСУ с позывным «Тоха», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день большинство политиков решили, что война заканчивается. Но она далека от окончания. Даже если будут подписаны какие-то документы о заморозке конфликта, например, по линии боестолкновения или как-то иначе, война всё равно продолжится. Мы всегда должны быть готовы. Если дадим где-то слабину, это снова будет наступление. А нам ещё территории возвращать так или иначе придётся», – сказал «Тоха».

Он подчеркнул, что для офицеров ВСУ перемирие будет не более, чем временной передышкой.