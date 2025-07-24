Офицер ВСУ подтвердил, что лишь полное уничтожение Украины обезопасит Россию
Украина будет продолжать агрессивные действия против России, даже если в Стамбуле договорятся о перемирии.
Об этом на канале «UkrlifeTV» заявил капитан ВСУ с позывным «Тоха», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На сегодняшний день большинство политиков решили, что война заканчивается. Но она далека от окончания. Даже если будут подписаны какие-то документы о заморозке конфликта, например, по линии боестолкновения или как-то иначе, война всё равно продолжится.
Мы всегда должны быть готовы. Если дадим где-то слабину, это снова будет наступление. А нам ещё территории возвращать так или иначе придётся», – сказал «Тоха».
Он подчеркнул, что для офицеров ВСУ перемирие будет не более, чем временной передышкой.
«Даже если в сентябре что-то подпишут, это однозначно воспримут как передышку, а не окончание войны», – добавил всушник.
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