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Часть украинцев считает, что сможет нормально жить, когда придут русские.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил офицер украинской аэроразведки, в прошлом волонтер Роман Синицын (настоящая фамилия Балан).

В интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» он говорит, что возможность заменить находящихся на фронте украиснких военных есть.

«Куча людей, которые еще не мобилизовались, чего-то боятся, прячутся за спинами своих женщин, не выходят из квартиры – это дичь на самом деле. Речь идет о существовании нас как нации, как государства, о твоем доме. Потому что если сюда придут русские, то жить по старинке уже не получится. У некоторых есть иллюзия, что они смогут нормально жить – типа, придут оккупанты, власть меняется, мол, все ок», – сказал Синицын.

Его попросили прокомментировать мнение военного эксперта Тараса Чмута, заявившего, что мобилизационный возраст на Украине нужно снизить с нынешних 25 до 20 лет.

«Тараса очень уважаю. Но он не военнослужащий, а я являюсь военнослужащим. И мне нужно больше балансировать. Я не могу сказать, что соглашаюсь сейчас с Тарасом, что вот нужно снижать возраст. Но я допускаю вариант, что у нас не будет другого выхода, если не придут еще не пришедшие люди, которые не понимают уровня и масштаба угрозы, которые стоят не перед каким-то эфемерным государством, а конкретно перед нами, перед нашими детьми и родными», – отмечает офицер ВСУ.

Он считает, что все украинцы должны прилагать усилия «для победы».

«Ну, не удастся спрятаться. Не проканает», – фактически угрожает собеседник «УП».

Он не сомневается, что в будущем «Россия распадется».

«Но когда это произойдет? Это может еще продолжаться десятилетие. Может, у нас впереди вообще большая война, и это только начало всего этого», – нагнетает Синицын.