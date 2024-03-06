Офицер: Запад поставил задачу захвата Крыма, ситуация очень серьёзная

События последних дней подтвердили данные о том, что НАТО напрямую участвует в конфликте на Украине и ставит задачу захвата Крыма.

Такое мнение «ПолитНавигатору» высказал подполковник запаса ФСО, эксперт по безопасности Василий Кашканов, комментируя появившиеся «утечки» переговоров в Бундесвере об ударе по Крымскому мосту.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Мы видим выступление бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, обнародованные переговоры немецких офицеров, и это говорит о том, что нет иллюзий, что специальная операция идёт только с Украиной – идёт тихая война, и блок НАТО её поддерживает. Блок НАТО принял решение, что необходимо контролировать Крым. Кто контролирует Крым, тот контролирует весь Черноморско-Азовский регион. Поэтому, конечно, им очень надо», – отметил офицер.

По словам эксперта, пока что не видно, чтобы у России были подготовлены контр-меры на действия Украины и НАТО, угрожающие не только Черноморскому флоту, но и всему российскому судоходству в акватории.

«Да, мы можем говорить о том, что Украина исчерпала человеческий ресурс, но уже вбрасывается тема «введения войск» на Украину, при этом они там и так есть. И я так полагаю, что наше военно-политическое руководство тоже это понимает, что задача захватить Крым существует. И то, что они выбрали морской путь, это не случайно. Потому что эффективность действий морских дронов высокая. И действительно, я не располагаю какой-то закрытой информацией, но я вижу, что какой-то методики более-менее внятной по их своевременному уничтожению и обнаружению нет. А с учётом того, какое количество дронов Англия собирается поставить Украине, я могу судить о том, что опасность судоходству и инфраструктурным объекта в акватории Чёрного моря только повышается. И в данном случае, конечно, я так полагаю, наш научный потенциал сейчас должен быть направлен на то, чтобы разработать действенную методику, средства обнаружения и уничтожения водных беспилотников», – подчеркнул Кашканов.

«Я вообще, честно говоря, удивлён. Дело в том, что об опасности этих беспилотников писали в самом начале специальной военной операции, когда ещё их никто не видел. Может быть, уже есть эти методики, они применяются, но мне об этом неизвестно. Хотелось бы увидеть такую систему в действии, насколько она надёжная, насколько она действительно применима», – добавил эксперт.

Он призвал не надеяться, что военная активность противника в Черном море снизится после президентских выборов в России.

«Я считаю, что продолжительность атак на Крым будет дольше, чем президентские выборы. Я думаю, что положение изменит только ситуация, если мы будем идти вперёд и начнём действительно уничтожать центры принятия решений, места производства, дислокации вооружений. Нам надо противника просто отбрасывать на то расстояние, когда у него не будет шансов достичь наших границ», – уверен Кашканов.

Помимо Крымского моста, противника интересуют, прежде всего, объекты энергосистемы, потому что от них зависит работа многих предприятий, транспорта, всего остального.

«Мы не можем постоянно операция на какие-то резервные вспомогательные системы, поэтому я думаю, что объекты энергообеспечения – это одна из самых заветных целей. А помимо этого, энергии и топлива, противника будет интересовать любая инфраструктура, которая позволяет обеспечивать бесперебойное функционирование Вооружённых сил РФ. Любая – дорожная, лётная, портовая, здесь очень широкий перечень. И, опять же, возвращаемся к беспилотным аппаратам. Малыми силами можно достичь высоких результатов. Если из 10 беспилотников 1 пройдёт, именно он может нанести решающий удар», – заключил Кашканов.