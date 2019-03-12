Официально: Администрация Порошенко прокомментировала слухи об алкоголизме

12.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Слухи о том, что президент Украины Петр Порошенко любит «принять на грудь» – это «российские фейки». Об этом в эфире телеканала ZIK заявил спичрайтер Порошенко Олег Медведев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Медведев уверяет, что Порошенко почти не пьет спиртного и лишь может смочить губы в бокале шампанского.

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«Точно могу сказать, что, когда распространяют разные фейки, особенно российские СМИ, по моему ощущению Порошенко практически не употребляет алкоголь. Даже в каких-то не очень частых для меня ситуациях, когда появлялись какие-то бокалы с шампанским или еще что-то, он не пьет, а скорее пригубливает», – заявил Медведев.

Ранее российский политолог Сергей Михеев заявил, что в последнее время Порошенко пристрастился к рюмке из-за серьезного напряжения и проблем со здоровьем. С ним соглашался его коллега Алексей Мартынов, отметивший, что Порошенко злоупотребляет алкоголем и другими стимуляторами.