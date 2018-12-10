Порошенко безбожно пьет – ему страшно

10.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Провокация на химическом предприятии в Мариуполе и масштабная наступательная операция вдоль границы ДНР и России нужна президенту Украины Петру Порошенко для того, чтобы сохраниться у власти. Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявили российские политические эксперты.

Так, политолог Олег Бондаренко отмечает, что Порошенко вполне может прибегнуть к провокации в преддверии президентских выборов, запланированных на март следующего года.

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«Я думаю, что это вполне возможно, и это позволит Порошенко продлить действие закона о военном положении и максимально приблизить его к дате своих выборов – то, к чему он и стремится. Ему принципиально важно максимально внести военное положение в контекст своей избирательной кампании и максимально приблизить его сроки действия к 31-му марта, дате президентских выборов. К сожалению, подобная провокация больше, чем реальна. И попытка сделать такой ход вполне возможна», – заявил Бонаренко.

Его коллега Алексей Мартынов добавляет, что «маленькая победоносная война» нужна украинскому гаранту для того, чтобы продлить военное положение в стране: «Любая провокация в сегодняшних условиях возможна, и в больном воображении Петра Алексеевича, усугубленная его чрезмерным употреблением алкоголя и других стимуляторов, – может быть реальностью», – сказал Мартынов.

«Я думаю, что вся его истерика связана с тем, что он вдруг понял, что ни при каких обстоятельствах выборы он выиграть не может. Даже во второй тур не попадает. В связи с этим, он принял решение вообще упразднить эти предстоящие выборы путем эскалации напряженности. Но так, как реальных боевых действий затеять он не может, ему страшно, то он и занимается такими провокациями. Отсюда и чрезмерное употребление алкоголя и прочих обезвоживающих мозг веществ. Ему страшно он же понимает, что делает, но не делать этого не может, потому что иначе потеряет власть. А если он потеряет власть, то станет едой, его разорвут свои же товарищи», – говорит эксперт.

Как сообщал «ПолитНавигатор», сегодня официальный представитель оперативного командования ДНР полковник Эдуард Басурин сообщил, что украинское командование планирует устроить крупную химическую диверсию в прифронтовом Мариуполе для получения предлога на проведение масштабной наступательной операции на территории ДНР.