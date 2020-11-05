05.11.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Военные преступления, Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Украина
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Официально: Киев грубо нарушил режим прекращения огня


Украинские подразделения в течении 40 минут вели шквальный огонь по позициям защитников Донбасса и окрестностям прилегающих населённых пунктов.

Об этом говорится в экстренном заявлении Управления Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские оккупанты в очередной раз продемонстрировали нежелание мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

На фоне заявлений военно-политического руководства Украины о подготовке различных проектов прекращения кровопролития, боевики 54 механизированной бригады Майстренко, грубо нарушив все договоренности, открыли шквальный огонь из 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям наших защитников в районах населенных пунктов Ясиноватая, Минеральное, Каштановое, Спартак.

Всего в течение сорока минут оккупанты выпустили девять мин, 24 гранаты различного типа, 110 выстрелов из БМП», – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что минометный огонь украинские боевики корректировали беспилотником, который быт сбит нашими защитниками ДНР, после чего обстрел прекратился. Информация о разрушении гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.


«Мы призываем украинских боевиков отказаться от выполнения преступных приказов командования о проведении огневых провокаций против нашей Республики, направленных на срыв перемирия, в противном случае мы оставляем за собой право адекватного ответа», – подчеркнули в НМ ДНР.

Ранее сообщалось, что украинские боевики только за три минуты выпустили по позициям ДНР почти десяток снарядов.

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