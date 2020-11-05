Тяжёлая артиллерия ВСУ ударила по окраинам Донецка, идёт бой

05.11.2020, Донецк, Сергей Вредников

Всего за несколько минут девять тяжёлых украинских снарядов были выпущены по позициям ДНР на северной окраине Донецка.

Об этом у себя в Telegram-канале сообщает российский военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ДНР. Прямо сейчас идёт бой на Авдеевской промзоне. За 3 минуты на позиции защитников ДНР прилетели и разорвались девять тяжелых украинских снарядов. Теперь стреляют пулемёты. Выполнение Минских соглашений военными Украины у нас в разгаре», – написал Сладков.

Бывший глава Совбеза ДНР, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский также сообщил о боестолкновении.

«Сейчас ведётся огонь по нашим позициям на участке фронта в районе Ясиноватой. По докладам – применяются преимущественно минометы 82-го калибра (зафиксировано порядка двадцати прилетов), СПГ-9 и крупнокалиберные пулеметы. Видимо, отмечают салютом вероятную победу Байдена», – предположил Ходаковский.

Кроме того, в первой половине дня украинские боевики открыли огонь по гражданскому автобусу, вывозившему смену с Донецкой фильтровальной станции на линии разграничения.

«Обстрел велся в направлении автобуса, который после ротации смен работников Донецкой фильтровальной станции следовал по автотрассе Н-20 в н.п. Ясиноватая. По счастливой случайности никто не пострадал», – сообщает Представительство ДНР в СЦКК.