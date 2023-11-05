Официальные источники признали поражение военного корабля в Керчи

Михаил Рябов.  
05.11.2023 00:38
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Происшествия, Россия


Государственное агентство РИА Новости со ссылкой на Минобороны сообщило о поражении военного корабля на судостроительном заводе в Керчи в результате попадания украинской ракеты в ходе атаки в субботу.

«Минобороны России сообщает, что ВСУ 4 ноября нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Бутомы в Керчи. Средствами ПВО сбиты 13 крылатых ракет. В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе», – говорится в сообщении.

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Государственное агентство РИА Новости со ссылкой на Минобороны сообщило о поражении военного корабля на...

Не исключено, что речь идет о малом ракетном корабле – носителе «Калибров». Всего за пять дней до атаки на крымском ТВ прошел сюжет о подготовке новой боевой единицы для Черноморского флота.


В 2022 году вскоре после сюжета телевизионщиков о разгрузке больших десантных кораблей Черноморского флота в Бердянске по порту был нанесен ракетный удар ВСУ в момент разгрузки боеприпасов для РСЗО, в результате чего флот потерял один из БДК.

Летом 2023 года ВСУ нанесли ракетный удар по судостроительному заводу в Севастополе, поразив десантный корабль и одну из новых подлодок.

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